"Ночь прошла спокойно": состояние здоровья Папы Римского постепенно улучшается

В Ватикане заявили, что Папа Римский Франциск провел спокойную ночь, состояние его здоровья постепенно улучшается. В то же время клиническая картина все еще остается сложной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

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В каком состоянии сейчас Папа Римский Франциск

По словам Зала печати Святого престола, Папа Римский Франциск провел спокойную 15-ю ночь в римской больнице Джемелли, где он лечится от двусторонней пневмонии.

Как и в последние дни, ночь прошла спокойно, и сейчас Папа отдыхает,

– сообщили в пресс-службе Ватикана.

Согласно пресс-релизу от вечера 27 февраля, клиническое состояние понтифика продолжает улучшаться, хотя и остается сложным.

Сейчас Франциск продолжает проходить физиотерапию с использованием кислородного аппарата. Сообщается, что в связи со "сложностью клинической картины" для уточнения прогноза понадобится еще несколько дней наблюдений.

Напомним, Ватикан каждый день сообщает детали о состоянии здоровья Папы Римского Франциска, которого госпитализировали 14 февраля с двусторонней пневмонией. Такие действия нарушают одно из самых больших табу: на протяжении веков в Ватикане никогда открыто не обсуждали здоровье Папы, ведь считали это богохульством.