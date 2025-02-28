"Ночь прошла спокойно": состояние здоровья Папы Римского постепенно улучшается
В Ватикане заявили, что Папа Римский Франциск провел спокойную ночь, состояние его здоровья постепенно улучшается. В то же время клиническая картина все еще остается сложной.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.
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В каком состоянии сейчас Папа Римский Франциск
По словам Зала печати Святого престола, Папа Римский Франциск провел спокойную 15-ю ночь в римской больнице Джемелли, где он лечится от двусторонней пневмонии.
Как и в последние дни, ночь прошла спокойно, и сейчас Папа отдыхает,
– сообщили в пресс-службе Ватикана.
Согласно пресс-релизу от вечера 27 февраля, клиническое состояние понтифика продолжает улучшаться, хотя и остается сложным.
Сейчас Франциск продолжает проходить физиотерапию с использованием кислородного аппарата. Сообщается, что в связи со "сложностью клинической картины" для уточнения прогноза понадобится еще несколько дней наблюдений.
Напомним, Ватикан каждый день сообщает детали о состоянии здоровья Папы Римского Франциска, которого госпитализировали 14 февраля с двусторонней пневмонией. Такие действия нарушают одно из самых больших табу: на протяжении веков в Ватикане никогда открыто не обсуждали здоровье Папы, ведь считали это богохульством.