Будут ли в 2024 году парламентские или президентские выборы: в "Слуге народа" ответили

Давид Арахамия расставил точки над "и" в вопросе президентских и парламентских выборов. В частности, говорится о том, проведут ли их в 2024 году.

По словам Арахамии, их не будет. Владимир Зеленский останется действующим президентом

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Я думаю, что давайте будем пошагово идти – следующий год я не считаю, что вообще какие-то выборы могут быть. В следующем году – ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет,

– подчеркнул Арахамия.

Он добавил, что западные партнеры не настаивают на проведении выборов. В то же время, периодически этот вопрос поднимают. В то же время, когда в этой теме доходит хоть до какой-то конкретики, вопросы закрывают. Никто не имеет ответа на важные вопросы. В частности, как голосовать военным, смогут ли они баллотироваться, как выразить свою волю находящимся за рубежом украинцам. Что делать, если воздушная тревога продлится целый день. Никто не имеет ответов на эти вопросы.

Что о выборах президента говорил Кулеба

Дмитрий Кулеба ранее заявил, что страницу выборов пока еще не закрыли. Владимир Зеленский рассматривает разные варианты. Украинский лидер взвешивает все "за" и "против". Фактически это означает, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов весной 2024 года.