В сети пишут, что теперь нужно смотреть не только под ноги. Об этом сообщает телеграм-канал "Insider UA".

Смотрите также На Закарпатье в результате потепления – ледоход: впечатляющие кадры стихии

Как сосулька в Днепре едва не покалечила людей?

В Днепре две женщины шли по улице, когда всего в нескольких сантиметрах от них упала огромная сосулька. Судя по кадрам, она была длиной, вероятно, более полутора метров.

Капюшон одной из женщин сосулька задела, но она не пострадала, получив лишь определенный шок.

В Днепре с крыши почти на людей упала огромная сосулька: смотрите видео

Новая волна холода накроет Украину