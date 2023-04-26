ВСУ готовятся к контрнаступлению, ад на Бахмутском направлении: хронология 427 дня войны

Самые горячие бои продолжаются на Востоке нашего государства – захватчики не оставляют попыток наступления. В то же время украинские защитники продолжают держать оборону Бахмута и других городов, не давая врагу их захватить.

Среда, 26 апреля – это уже 427 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. О хронологии событий в этот день читайте в материале 24 Канала.

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Враг за прошедшие сутки нанес 17 ударов по Харьковщине. Погибли две женщины 54 и 57 лет, а также 10 человек получили ранения.Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица убежден, чтобы исключить государство-террористку из Совбеза ООН, сначала необходимо провести реформу самой организации. Поэтому сейчас следует говорить только об "устранении" России.

08:30 Оккупанты нанесли 67 ударов по 19 общинам в Запорожской области за минувшую ночь. Люди не пострадали, однако зафиксировано 37 разрушений инфраструктуры.

Последствия ударов врагом по Запорожью / фото ГСЧС

08:22 В Луганской ОВА проинформировали, что одно из мест, где оккупанты удерживают украинцев, – территория бывшей зверофермы возле Кременной.

Так называемые налоговики "лнр" проверяют учредительные документы юридических лиц. Но угрожают последним тем, что до конца 2023 года эти бумаги должны быть приведены в соответствие с нормами российского законодательства,

– говорится также в сообщении.

В командовании украинской армии отметили, что ВСУ по состоянию на сегодня ликвидировали 188 410 вражеских бойцов. Только за предыдущие сутки – 640 оккупантов.Спикер ГУР Андрей Юсов предупредил россиян о "потенциальной опасности", которая может существовать во время парада на 9 мая ко Дню Победы. Собственно, он призвал граждан вражеского государства не выходить из домов и держаться как можно дальше от военной техники.В ОК "Север" сообщили, что российские войска 12 раз обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей.У Зеленского прокомментировали материал The Washington Post о том, что Украина якобы готовила удар по Москве к годовщине с начала полномасштабного вторжения. Советник главы ОП Подоляк акцентировал на том, что сослалось СМИ на "слитые документы", которым доверять нельзя.

07:15 Командующий ССО, генерал Виктор Хоренко посетил Бахмут, ознакомился с текущей ситуацией в городе и пообщался с военными.

Генерал Хоренко в Бахмуте / Фото ССО

В недавнем заявлении глава МИД Дмитрий Кулеба выразил готовность Украины участвовать в дискуссиях по мирному плану. Однако он подчеркнул, что любая "формула мира" не должна привести к замораживанию российско-украинской войны или к передаче нашим государством своей территории оккупантам.

06:10 В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных удара, а также:

2 ракеты С-300 ударили по центру города Купянска в Харьковской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения и повреждена гражданская инфраструктура.

Враг нанес 13 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и критической инфраструктуре населенных пунктов.

Противник пытается безрезультатно наступать на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по ЗРК врага.

Были сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Зал" и "Орлан-10",

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили ЗРК и 4 района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию россиян.

В издании Bild констатировали, что глава МИД Германии Анналена Бербок пропустила заседание Совбеза ООН, потому что не хотела слушать бред Лаврова на этом мероприятии. Заметим, что он является главой МИД России и на этом заседании рассказывал басни о "преступном киевском режиме".

01:51 Советник главы Офиса Президента прокомментировал скандальное заявление Венгрии о том, что Украина "будет иметь право" вступить в НАТО только после того, как спросит об этом разрешения у России.

Но они сегодня могут делать любые заявления. А после того, как Россия проиграет, мы с вами получим абсолютную лояльность от таких стран как Венгрия. Они будут первыми, кто скажет: мы ставим на голосование, что Украина должна присоединиться к НАТО,

– подчеркнул Подоляк.

Стало известно, что поселок Сосьва в Свердловской области России полностью сгорел. По предварительной информации, кто-то поджег траву – впоследствии огонь перекинулся на жилые дома.

00:25 Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал потенциальное контрнаступление Вооруженных Сил. Он отметил, что когда украинские войска его начнут, тогда об этом узнают все. А сейчас информацией относительно таких операций владеет очень ограниченный круг лиц.

Когда начнется, вы все это увидите. Мы с вами будем понимать, что началось то, чего мы ожидали. Где, когда, в какое время – этот вопрос на сегодня абсолютно закрыт. Имейте это в виду,

– заявил он.