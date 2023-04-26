ВСУ готовятся к контрнаступлению, ад на Бахмутском направлении: хронология 427 дня войны
Самые горячие бои продолжаются на Востоке нашего государства – захватчики не оставляют попыток наступления. В то же время украинские защитники продолжают держать оборону Бахмута и других городов, не давая врагу их захватить.
Среда, 26 апреля – это уже 427 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. О хронологии событий в этот день читайте в материале 24 Канала.
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08:30 Оккупанты нанесли 67 ударов по 19 общинам в Запорожской области за минувшую ночь. Люди не пострадали, однако зафиксировано 37 разрушений инфраструктуры.
Последствия ударов врагом по Запорожью / фото ГСЧС
08:22 В Луганской ОВА проинформировали, что одно из мест, где оккупанты удерживают украинцев, – территория бывшей зверофермы возле Кременной.
Так называемые налоговики "лнр" проверяют учредительные документы юридических лиц. Но угрожают последним тем, что до конца 2023 года эти бумаги должны быть приведены в соответствие с нормами российского законодательства,
– говорится также в сообщении.
07:15 Командующий ССО, генерал Виктор Хоренко посетил Бахмут, ознакомился с текущей ситуацией в городе и пообщался с военными.
06:10 В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных удара, а также:
- 2 ракеты С-300 ударили по центру города Купянска в Харьковской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения и повреждена гражданская инфраструктура.
- Враг нанес 13 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и критической инфраструктуре населенных пунктов.
- Противник пытается безрезультатно наступать на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
- Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по ЗРК врага.
- Были сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Зал" и "Орлан-10",
- В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили ЗРК и 4 района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию россиян.
01:51 Советник главы Офиса Президента прокомментировал скандальное заявление Венгрии о том, что Украина "будет иметь право" вступить в НАТО только после того, как спросит об этом разрешения у России.
Но они сегодня могут делать любые заявления. А после того, как Россия проиграет, мы с вами получим абсолютную лояльность от таких стран как Венгрия. Они будут первыми, кто скажет: мы ставим на голосование, что Украина должна присоединиться к НАТО,
– подчеркнул Подоляк.
00:25 Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал потенциальное контрнаступление Вооруженных Сил. Он отметил, что когда украинские войска его начнут, тогда об этом узнают все. А сейчас информацией относительно таких операций владеет очень ограниченный круг лиц.
Когда начнется, вы все это увидите. Мы с вами будем понимать, что началось то, чего мы ожидали. Где, когда, в какое время – этот вопрос на сегодня абсолютно закрыт. Имейте это в виду,
– заявил он.