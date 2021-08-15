Сотни погибших: число жертв землетрясения на Гаити резко возросло
15 августа 2021 , 23:56Читати новину українською
Источник:Independent
По состоянию на 15 августа число погибших в результате мощного землетрясения на Гаити достигло 724 человек. Кроме того, известно о как минимум 1 800 пострадавших.
Землетрясение разрушило более 1000 зданий. Среди них – жилые дома, школы, церкви и магазины.
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Масштаб материальных убытков, которые нанесла катастрофа, еще не оценили.
Землетрясение на Гаити: главное
- Землетрясение магнитудой 7,2 всколыхнуло Гаити утром 14 августа. Специалисты сразу предупредили о риске возникновения цунами. Людей призвали воздержаться от походов на побережье.
- Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров.
- Толчки были настолько сильными, что их ощутили даже на Ямайке и Кубе.
- В стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится месяц.
- Премьер Гаити Ариэль Генри заявил: "я выражаю свои соболезнования родным жертв этого сильного землетрясения, которое повлекло гибель и материальный ущерб в различных провинциях".
- Хотя размеры материальных потерь из-за землетрясения еще не оценили, специалисты уже прогнозируют, что это приведет к новому кризису в стране.
- В частности, некоторые семьи жили в уязвимых к толчкам зданиях. Многие из них просто рассыпались от толчков.