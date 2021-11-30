Сотня жителей оккупированного Донбасса вступила в "Единую Россию": реакция МИД Украины

В Госдуме России сообщили, что на территории оккупированного Донбасса сотня жителей вступила в "Единую Россию". В МИД Украины говорят, что Москва пытается выжать максимум из силового захвата.

О вступлении жителей так называемых "республик оккупантов" в ряды "Единой России" сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Он находится в оккупированном Донецке.

К теме "Разве у нас есть выход": что происходит на КПВВ "Станица Луганская" – красноречивые фото

Партбилеты получили люди с российскими паспортами

Сегодня по поручению секретаря генерального совета партии "Единая Россия" первые 100 жителей Донбасса – граждане России получили партийные билеты партии "Единая Россия",

– дерзко заявил Водолацкий.

Еще в начале ноября было известно, что к "единороссам" должны присоединиться по 100 человек – так называемых "руководителей" преступных группировок боевиков.

Никакие партбилеты не компенсируют горя, – МИД Украины

В комментарии 24 каналу МИД Украины сообщил, что Россия максимально пытается выжать из силового захвата украинских территорий.

В то же время никакие партийные билеты "Единой России" или обещания политических карьер для "чиновников" оккупационной администрации не компенсируют жителям Донбасса того горя и нищеты, которые принесла российская оккупация,

– отметили в дипведомстве.

Украина неоднократно заявляла, что не признает российские паспорта, которые были навязаны украинским гражданам на оккупированных территориях. То, что Москва ведет политическую агитацию и открывает ячейки партий на украинской территории, противоречит ее международным обязательствам.

! В МИД Украины отметили, что "Единая Россия" таким образом спасает рейтинги после катастрофы с пандемией и из-за тотального ограничения прав и свобод человека.

Читайте также Россия нагло угрожает: почему украинцы не имеют права сложить оружие

МИД о том, как Москва может повлиять на улучшение ситуации на Донбассе: