В сотнях домов Харькова появилась горячая вода и газ
В Харькове коммунальщикам удалось возобновить поставки горячей воды и газа в значительное количество домов. Серьезные повреждения были из-за постоянных обстрелов и ракетных ударов оккупантов.
Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондентка, которая находится в Харькове.
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Если говорить о газоснабжении, то его восстановили в более 31 тысячи харьковских квартир и примерно 700 домах частного сектора.Обратите внимание! Несмотря на сложность и непредсказуемую ситуацию в районе, где постоянно раздавались взрывы, специалисты "Харьковгоргаза" устранили последствия разрушения в кратчайшие сроки. Ремонт проводили поэтапно с применением спецтехники.
В то же время горячая вода появилась в ориентировочно 2 600 домах.
Однако в городе еще есть районы, где с этим очень трудно. Единственное, что там остается – электричество,
– добавила журналистка.
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