Сотрудничал с Кремлем: Швейцария выдала США российского бизнесмена

Российского бизнесмена Владислава Клюшина 18 декабря экстрадировали из Швейцарии в США. Его подозревают в финансовых махинациях – инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов.

Клюшина в Цюрихе передали американским полицейским, которые сопровождали его во время полета в США.

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Сотрудничество с администрацией Путина

Клюшин сотрудничает с российскими властями. Он владелец ООО "М13". Эта компания снабжает услуги мониторинга СМИ и социальных сетей для администрации президента России.

Кроме того, по информации российских СМИ, Клюшин сотрудничает с федеральными министерствами России и другими государственными структурами. Предполагается, что ранее бизнесмен владел популярным в России политическим телеграм-каналом "Незыгарь".

Как задержали Клюшина

Бизнесмена задержали и заключили в Швейцарии в марте 2021 года по запросу США.

Его адвокат утверждает, что обвинения в финансовых махинациях – якобы повод для "преследования" Клюшина по политическим мотивам.

Заметим, Федеральный суд в американском Бруклине в ноябре приговорил другого россиянина Александра Жукова к 10 годам тюрьмы за интернет-мошенничество. Оно обошлось рекламной индустрии США свыше 7 миллионов долларов.