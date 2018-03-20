Сотрудничать – наш общий долг, – генсек Совета Европы поздравил Путина с переизбранием

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд является одним из немногих европейских политиков, которые поздравили действующего главу Кремля Владимира Путина с переизбранием на новый шестилетний срок. До того поздравления старому-новому президенту России выразил лишь президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

В поздравительном письме, адресованном Путину, Ягланд выразил надежду, что его новый мандат принесет России "мир и процветание", передает Aftenposten.

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"Поздравляю с переизбранием на пост президента России. Мы в Совете Европы надеемся, что ваше переизбрание принесет российскому народу мир и процветание", – говорится в документе.

Кроме того, Ягланд подчеркнул, что РФ остается "важным участником Совета Европы", а в период особых вызовов для Европы "сотрудничество – наш общий долг", отмечает издание.

"Надеюсь, что вы в ходе вашего президентства в грядущие годы будете активно участвовать во всех видах деятельности Совета Европы, способствуя тому, чтобы поддерживать наш общий стандарт прав человека, демократии и права на благо всех граждан России", – добавил Ягланд в своем письме.

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Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов, на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.



Между тем западные лидеры воздерживаются от поздравлений переизбранному главе Кремля, называя избирательный процесс в РФ недемократическим и безальтернативным.