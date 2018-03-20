Співпрацювати – наш спільний обов'язок, – генсек Ради Європи привітав Путіна із переобранням

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд є одним із небагатьох європейських політиків, які привітали чинного главу Кремля Володимира із переобранням на новий шестирічний термін. До цього привітання старому-новому президенту Росії висловив лише президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

У вітальному листі, адресованому Путіну, Ягланд висловив сподівання, що його новий мандат принесе Росії "мир і процвітання", передає Aftenposten.

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"Вітаю з переобранням на пост президента Росії. Ми в Раді Європи сподіваємося, що ваше переобрання принесе російському народові мир і процвітання", – йдеться у документі.

Окрім того, Ягланд підкреслив, що РФ залишається "важливим учасником Ради Європи", а у період особливих викликів для Європи "співпраця – наш спільний обов'язок", зауважує видання.

"Сподіваюся, що ви в ході вашого президентства у прийдешні роки будете брати активну участь у всіх видах діяльності Ради Європи, сприяючи тому, щоб підтримувати наш загальний стандарт прав людини, демократії та права на благо всіх громадян Росії", – додав Ягланд у своєму листі.

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Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів, на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.



Тим часом західні лідери утримуються від привітань переобраному главі Кремля, називаючи виборчий процес у РФ недемократичним та безальтернативним.