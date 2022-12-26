Обиженные на мир: роковые последствия сотрудничества для Ирана и России
Иран – один из главных союзников России в войне. Пока их народы в нищете, повсеместно происходят похищения и убийства людей, власть своими же руками уничтожает страну.
Об этом 24 каналу вживую рассказал украинский политолог Николай Давидюк. Он убежден, что в обозримом будущем Россию и Иран ждут серьезные политические изменения, которые будут совсем не выгодны их диктаторам.
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На днях появилось подтверждение от украинской разведки, что Иран согласился продать России 1700 дронов-камикадзе. Однако в Иране апеллировали, мол, обвинения Украины в использовании Россией именно их дронов свидетельствует о том, что в Иране все отлично с военными технологиями и они гордятся своими дронами.
"Дешевые детоубийцы"
По словам Давидюка, Украина так громко смеялась над их угрозами после визита Владимира Зеленского в Белый дом, что на следующий день Иран решил признаться, что дроны их, а значит, иранцы являются "детоубийцами".
Иран всегда выглядел очень религиозной страной, которая борется за свою религию, но, как мы увидели по продаже этих дронов, ничего святого у этих людей нет,
– подчеркнул политолог.
Более того, они еще и "дешевые убийцы и террористы", потому что эти дроны совсем недорогие и примитивные, добавил Давидюк. Сейчас мы видим это по работе ПВО, котоую мы изучили, легко высчитываем. Вся страна, предприниматели, "технари", все приобщили к работе, чтобы "хакнуть" эти дроны. Результаты есть: часто ПВО сбивает 90 – 100% с запущенных дронов.
О последствиях сотрудничества Ирана и России: смотреть видео
Две примитивные страны нашли друг друга
Давыдюк убежден, как бы трудно ни было, лучше в мире иметь имя защищающихся и борющихся со злом людей, чем быть продуктом этого зла.
Мне кажется, что эти две страны обрели себя. Две тупые, варварские, примитивные страны очень унижены, обижены на весь мир. И унижены они тупостью своей власти,
– заметил политолог.
Интересно, что это супер богатые страны: "В то же время мы видим Дубай – рай на Земле, где люди ходят в золоте, ездят на супер автомобилях и Иран, где процветает российский телеграмм, потому что там можно продавать наркотики, и тебя не найдут". В Иране можно похищать людей, убивать, примером тому является все, что сейчас происходит с тамошней оппозицией, отметил политолог.
Лягушка и гадюка геополитики
Давидюк подчеркнул, что иранский произвол полностью напоминает российский. Это очень богатая страна, примитивное руководство которой доводит людей до обнищания, до мировой изоляции, и единственное, что им доставляет удовольствие – это продажа оружия для убийства детей.
Иран – это и есть Россия в пустыне, поэтому им так легко работается и поэтому они друг друга любят. Но это лягушка и змея геополитики. Мы и не таких били и их победим,
– убежден Давидюк.
Он добавил, что Соединенные Штаты Америки тоже нацелены на победу. Еще раньше, чем окончится война в Иране, начнется революция. А как показал 1975 год, "революция побросает их в совсем другие стороны" и они не знают, что с ними потом будет.
"Продажа дронов была плевком в лицо мировой геополитики, но мировая геополитика ответит им революцией. Так же как и России, однако там будет не революция, а кое-что другое", – предположил Давидюк.
Сотрудничество Ирана и России: последнее
- В начале декабря Россия сообщила об усилении сотрудничества с Ираном.
- Кирилл Буданов считает – кроме дронов Shahed-136 и Shahed-131, Россия ничего не светит из Ирана.
- В то же время поставлять России баллистические ракеты, по словам Буданова, Иран пока не спешит.
- Россия заявила, что отправит Ирану эскадрилью истребителей в обмен на дроны, стоимость которых в разы меньше. Неравноценный обмен объясняется тем, что Россия не может производить эти дроны, а вот самолеты делать научилась.