Обиженные на мир: роковые последствия сотрудничества для Ирана и России

Иран – один из главных союзников России в войне. Пока их народы в нищете, повсеместно происходят похищения и убийства людей, власть своими же руками уничтожает страну.

Об этом 24 каналу вживую рассказал украинский политолог Николай Давидюк. Он убежден, что в обозримом будущем Россию и Иран ждут серьезные политические изменения, которые будут совсем не выгодны их диктаторам.

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На днях появилось подтверждение от украинской разведки, что Иран согласился продать России 1700 дронов-камикадзе. Однако в Иране апеллировали, мол, обвинения Украины в использовании Россией именно их дронов свидетельствует о том, что в Иране все отлично с военными технологиями и они гордятся своими дронами.

"Дешевые детоубийцы"

По словам Давидюка, Украина так громко смеялась над их угрозами после визита Владимира Зеленского в Белый дом, что на следующий день Иран решил признаться, что дроны их, а значит, иранцы являются "детоубийцами".

Иран всегда выглядел очень религиозной страной, которая борется за свою религию, но, как мы увидели по продаже этих дронов, ничего святого у этих людей нет,

– подчеркнул политолог.

Более того, они еще и "дешевые убийцы и террористы", потому что эти дроны совсем недорогие и примитивные, добавил Давидюк. Сейчас мы видим это по работе ПВО, котоую мы изучили, легко высчитываем. Вся страна, предприниматели, "технари", все приобщили к работе, чтобы "хакнуть" эти дроны. Результаты есть: часто ПВО сбивает 90 – 100% с запущенных дронов.

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Две примитивные страны нашли друг друга

Давыдюк убежден, как бы трудно ни было, лучше в мире иметь имя защищающихся и борющихся со злом людей, чем быть продуктом этого зла.

Мне кажется, что эти две страны обрели себя. Две тупые, варварские, примитивные страны очень унижены, обижены на весь мир. И унижены они тупостью своей власти,

– заметил политолог.

Интересно, что это супер богатые страны: "В то же время мы видим Дубай – рай на Земле, где люди ходят в золоте, ездят на супер автомобилях и Иран, где процветает российский телеграмм, потому что там можно продавать наркотики, и тебя не найдут". В Иране можно похищать людей, убивать, примером тому является все, что сейчас происходит с тамошней оппозицией, отметил политолог.

Лягушка и гадюка геополитики

Давидюк подчеркнул, что иранский произвол полностью напоминает российский. Это очень богатая страна, примитивное руководство которой доводит людей до обнищания, до мировой изоляции, и единственное, что им доставляет удовольствие – это продажа оружия для убийства детей.

Иран – это и есть Россия в пустыне, поэтому им так легко работается и поэтому они друг друга любят. Но это лягушка и змея геополитики. Мы и не таких били и их победим,

– убежден Давидюк.

Он добавил, что Соединенные Штаты Америки тоже нацелены на победу. Еще раньше, чем окончится война в Иране, начнется революция. А как показал 1975 год, "революция побросает их в совсем другие стороны" и они не знают, что с ними потом будет.

"Продажа дронов была плевком в лицо мировой геополитики, но мировая геополитика ответит им революцией. Так же как и России, однако там будет не революция, а кое-что другое", – предположил Давидюк.

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