Иран просит Россию помочь подавить массовые протесты, – СМИ

Иран обратился к России с просьбой помочь в подавлении протестов. Речь идет о поставках оборудования для борьбы с массовыми беспорядками, а также о проведении соответствующих тренировок.

Протесты в Иране, начавшиеся после избиения до смерти Махсы Амини, привели к еще около 470 другим убийствам. Важность подавления беспорядков склоняют Исламскую республику в сторону России, в частности, к поддержке ее неспровоцированного вторжения в Украину.

К теме В России могли закончиться иранские "шахиды": что об этом свидетельствует

Иран просит Россию помощи в подавлении протестов

Иран попросил Россию направить своих советников, ведь он готовится к продолжительному противостоянию с протестующими. Страна обеспокоена своими ограниченными ресурсами как в живой силе, так и в технике.

Издание Iran International получило от хакеров секретные данные, также свидетельствующие, что Тегеран полагается на информацию из Москвы в оценке собственной внутренней ситуации.

В документах есть ссылка на то, что Россия прослушивает западные коммуникации, чтобы дать Тегерану оценку характера и силы протестного движения.

– говорится в сообщении.

В конце октября в Белом доме предупреждали, что Россия, вероятно, консультирует Иран по поводу оптимальных методов подавления протестов. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявляла, что Москва может помогать Тегерану, опираясь на собственный опыт подавления демонстраций.

"Доказательства того, что Иран помогает России разжигать войну против Украины, очевидны и публичны. Чем изолированнее Иран и Россия, тем ближе они становятся. Наше послание к Ирану очень и очень четкое – прекратите убивать своих людей и прекратите отправлять оружие в Россию, чтобы она убивала украинцев", – заявила Жан-Пьер.

В свою очередь, официальный представитель Белого дома Джон Кирби уверен в помощи России в разгоне протестующих. По его словам, это не утверждение, а факт.

"Мы знаем, что они, вероятно, рассматривают возможность оказания какой-либо поддержки Ирану в его способности расправиться с протестующими. И, к сожалению, у России есть опыт в этом", – подчеркнул Кирби.

Он назвал это еще одним примером того, как Россия и Иран сейчас сотрудничают, "чтобы нарушать не только права человека и гражданские права иранцев, но и, конечно, подвергать дальнейшей угрозе жизни украинцев".

Иран поставлял России дроны-камикадзе: коротко