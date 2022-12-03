Иран просит Россию помочь подавить массовые протесты, – СМИ
Источник:Iran International
Иран обратился к России с просьбой помочь в подавлении протестов. Речь идет о поставках оборудования для борьбы с массовыми беспорядками, а также о проведении соответствующих тренировок.
Протесты в Иране, начавшиеся после избиения до смерти Махсы Амини, привели к еще около 470 другим убийствам. Важность подавления беспорядков склоняют Исламскую республику в сторону России, в частности, к поддержке ее неспровоцированного вторжения в Украину.
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Иран просит Россию помощи в подавлении протестов
Иран попросил Россию направить своих советников, ведь он готовится к продолжительному противостоянию с протестующими. Страна обеспокоена своими ограниченными ресурсами как в живой силе, так и в технике.
Издание Iran International получило от хакеров секретные данные, также свидетельствующие, что Тегеран полагается на информацию из Москвы в оценке собственной внутренней ситуации.
В документах есть ссылка на то, что Россия прослушивает западные коммуникации, чтобы дать Тегерану оценку характера и силы протестного движения.
– говорится в сообщении.
В конце октября в Белом доме предупреждали, что Россия, вероятно, консультирует Иран по поводу оптимальных методов подавления протестов. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявляла, что Москва может помогать Тегерану, опираясь на собственный опыт подавления демонстраций.
"Доказательства того, что Иран помогает России разжигать войну против Украины, очевидны и публичны. Чем изолированнее Иран и Россия, тем ближе они становятся. Наше послание к Ирану очень и очень четкое – прекратите убивать своих людей и прекратите отправлять оружие в Россию, чтобы она убивала украинцев", – заявила Жан-Пьер.
В свою очередь, официальный представитель Белого дома Джон Кирби уверен в помощи России в разгоне протестующих. По его словам, это не утверждение, а факт.
"Мы знаем, что они, вероятно, рассматривают возможность оказания какой-либо поддержки Ирану в его способности расправиться с протестующими. И, к сожалению, у России есть опыт в этом", – подчеркнул Кирби.
Он назвал это еще одним примером того, как Россия и Иран сейчас сотрудничают, "чтобы нарушать не только права человека и гражданские права иранцев, но и, конечно, подвергать дальнейшей угрозе жизни украинцев".
Иран поставлял России дроны-камикадзе: коротко
- В последние недели в инфопространстве исчезли упоминания об атаках иранскими дронами-камикадзе. Эксперты предполагают, что у россиян они просто кончились.
- Несмотря на то, что враг стал меньше использовать иранские дроны для атак, российские удары по территории Украины не прекращаются. Сейчас россияне в подавляющем большинстве используют беспилотники собственного производства. К примеру, "Ланцеты".
- В свою очередь, в Соединенных Штатах сделали анализ иранских БПЛА, которыми Россия атакует Украину. Эксперты установили, из каких деталей они сделаны. Оказалось, что в дронах были компоненты от американских производителей. С ними провели разговор.