Си не даст Путину все, что тот хочет: чего хочет Китай сейчас
Владимир Путин не перестает прилагать усилия для укрепления экономических отношений с Китаем. Однако Си Цзиньпин просто использует Россию для получения дешевой нефти и сырья.
Такую 24 Каналу высказал крупнейший иностранный инвестор России до 2005 года Уильям Браудер, заметив, что Китай не будет поставлять России оружие и напрямую поддерживать ее в войне против Украины. Между тем экономическое сотрудничество Китая с США и Европой ухудшается, что бьет по китайской экономике.
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Китай и Россия
Китай, по словам Браудера, рассматривает сотрудничество с Россией, как возможность получить дешевую нефть, возможно, еще несколько дешевых сырьевых материалов. Для Китая Россия – это возможность продавать китайскую продукцию, ведь раньше россияне покупали западную. Китай не будет открыто поставлять в Россию оружие, поскольку тогда ему будут угрожать еще большие санкции, что не нужно Пекину.
Они (Путин и Си – 24 Канал) начали с того, что сказали, что это "дружба, которая не имеет границ". Однако в рамках этой "дружбы" границы есть. Это немного помогает Китаю и России, но не меняет правил игры,
– подчеркнул крупнейший иностранный инвестор России до 2005 года.
Экономическое сотрудничество Китая с миром
По словам Браудера, сейчас многие страны зависят от Китая в вопросе дешевых товаров, эта страна является экспортером большого количества продукции. В то же время Китай агрессивно использует свои экономические рычаги влияния. Поэтому многие компании пытаются стать менее зависимыми от него. Одним из главных последствий является то, что экономический рост Китая замедлился.
Я не думаю, что Запад сможет полностью отвернуться от Китая, но со временем мы увидим серьезное и сознательное отделение, когда страны или компании будут пытаться стать менее зависимыми от Китая, что для него не хорошо. Однако он сам поставил себя в такое положение,
– отметил крупнейший иностранный инвестор России до 2005 года.
Сотрудничество Китая с Россией: кратко
- Владимир Путин 15 мая прибыл в Китай с официальным визитом. Российский президент подчеркнул, что "КНР является главным партнером России в торгово-экономической сфере". Путин заявлял, что сотрудничество Москвы и Пекина якобы "выступает одним из главных стабилизационных факторов на международной арене".
- Министр обороны Великобритании заявил, что Китай работает над передачей летального оружия России. Он также добавил, что убежден – это важное событие. Однако министр не привел доказательства своих слов.
- Си Цзиньпин заявил, что на предстоящей международной мирной конференции должны быть представлены и Украина, и Россия, что должно обеспечить равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов. Пекин якобы играет важную роль в обеспечении мира.