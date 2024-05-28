Такую 24 Каналу высказал крупнейший иностранный инвестор России до 2005 года Уильям Браудер, заметив, что Китай не будет поставлять России оружие и напрямую поддерживать ее в войне против Украины. Между тем экономическое сотрудничество Китая с США и Европой ухудшается, что бьет по китайской экономике.

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Китай и Россия

Китай, по словам Браудера, рассматривает сотрудничество с Россией, как возможность получить дешевую нефть, возможно, еще несколько дешевых сырьевых материалов. Для Китая Россия – это возможность продавать китайскую продукцию, ведь раньше россияне покупали западную. Китай не будет открыто поставлять в Россию оружие, поскольку тогда ему будут угрожать еще большие санкции, что не нужно Пекину.

Они (Путин и Си – 24 Канал) начали с того, что сказали, что это "дружба, которая не имеет границ". Однако в рамках этой "дружбы" границы есть. Это немного помогает Китаю и России, но не меняет правил игры,

– подчеркнул крупнейший иностранный инвестор России до 2005 года.

Экономическое сотрудничество Китая с миром

По словам Браудера, сейчас многие страны зависят от Китая в вопросе дешевых товаров, эта страна является экспортером большого количества продукции. В то же время Китай агрессивно использует свои экономические рычаги влияния. Поэтому многие компании пытаются стать менее зависимыми от него. Одним из главных последствий является то, что экономический рост Китая замедлился.

Я не думаю, что Запад сможет полностью отвернуться от Китая, но со временем мы увидим серьезное и сознательное отделение, когда страны или компании будут пытаться стать менее зависимыми от Китая, что для него не хорошо. Однако он сам поставил себя в такое положение,

– отметил крупнейший иностранный инвестор России до 2005 года.

Сотрудничество Китая с Россией: кратко