Политолог Николай Давидюк рассказал 24 Каналу, что из-за войны России против Украины, США "не обращает внимания" на Тайвань. Также происходит экспансия России Китаем.
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Почему Китаю выгодна поддержка России
В Китае есть пословица – "сидеть над рекой и смотреть на трупы врагов, проплывающих", которая, по словам Давидюка, описывает эту ситуацию. Китаю выгодна поддержка России, ведь США "не пошли заниматься" Тайванем.
Пока что в западной военной риторике мы видим, что Тайвань на вторых ролях после Украины,
– отметил политолог.
Россия тем временем получает от Китая дешевый газ, нефть, древесину и уголь. Российские женщины, по словам Давидюка, считают китайцев сильными и храбрыми мужчинами, ведь российские мужчины – это алкоголики и преступники.
Идет полная экспансия России. Сегодня там торжествует Китай из-за того, что он "отплачивает" за все угнетения Советским Союзом,
– объяснил политолог.
Именно поэтому Китай не меняет свою международную политику, "сидит и получает удовольствие от того, как гниет Россия". Си Цзиньпин не готов выступать за завершение войны России с Украиной.
Я не думаю, что ему (Китаю – 24 Канал) нужно, чтобы Путин выиграл, но ему точно не надо, чтобы Путин проиграл, потому что это одна вертикаль автократических режимов. Он в это время неплохо грабит Россию,
– подчеркнул Давидюк.
Сотрудничество России с Китаем: последние новости
- Владимир Путин посетит Китай 16 – 17 мая. Российские СМИ пишут, что визит охватит два города – Пекин и Харбин. Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры.
- Правительство России решило поставлять газ в Китай на 28% дешевле, чем в европейские страны, как минимум до 2027 года. Также будет снижаться стоимость сырья.
- Находясь с официальным визитом во Франции, Си Цзиньпин заявил, что стремится к восстановлению диалога между Россией и Украиной для обсуждения мирных планов. По его словам, Китай якобы играет важную роль в обеспечении мира.