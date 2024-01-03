Больные амбиции: Клочок предположил, насколько опасно сотрудничество КНДР и России

Сотрудничество России и Северной Кореи представляет большую опасность для Восточной Азии, чем для Украины. Это попытка оттянуть силы США для обеспечения безопасности в этом регионе.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом выразил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он объяснил, что не Северная Корея усиливает Россию, а наоборот.

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"Нездоровые, больные амбиции Ким Чен Ына такие же, как и у Путина. Ему нужно дать немного горючего и он начал действовать", – сказал Клочок.

Вызов для США

Угрозы от сотрудничества России и Северной Кореи для Украины заключаются в усилении поставок старых боеприпасов, которые долго лежали на складах и потеряли свою боевую точность, отметил Валерий Клочок. Не Северная Корея усиливает Россию, а наоборот.

"Северная Корея усилила свое влияние на полуострове – испытание баллистических ракет, запуск их военного спутника – это произошло потому, что россияне помогли. У них есть такие технологии", – пояснил аналитик.

Северная Корея усилилась в Восточной Азии. Это играет на руку России потому, что оттягивает потенциал и возможности стратегического партнера Украины – США.

"Путину важно создавать такие горячие точки, куда бы направлялись военные ресурсы США, ослаблять их. Но у Путина своя математика и у него есть с этим проблемы. Если брать военные бюджеты России, и сравнить с военным бюджетом США, который в 10 раз больше, то России долго придется создавать такие источники", – добавил Клочок.

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