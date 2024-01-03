Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він пояснив, що не Північна Корея підсилює Росію, а навпаки.
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"Нездорові, хворі амбіції Кім Чен Ина такі ж, як і в Путіна. Йому треба дати трошки пального і він почав діяти", – сказав Клочок.
Виклик для США
Загрози від співпраці Росії та Північної Кореї для України полягають у посилені постачання старих боєприпасів, які через те, що довго лежали на складах, втратили свою бойову точність, зазначив Валерій Клочок. Натомість не Північна Корея посилює Росію, а навпаки.
"Північна Корея посилила свій вплив на півострові – випробування балістичних ракет, запуск їх військового супутника – це відбулося тому, що росіяни допомогли. У них є ще такі технології", – пояснив аналітик.
Утім, Північна Корея посилилася у Східній Азії. Це грає на руку Росії через те, що відтягує потенціал та можливості стратегічного партнера України – США.
"Путіну важливо створювати такі гарячі точки, куди б спрямовувалися військові ресурси США, послаблювати їх. Але у Путіна своя математика і в нього є з цим проблеми. Якщо брати військові бюджети Росії, і порівняти з військовим бюджетом США, який у 10 разів більший, то Росії довго доведеться створювати такі джерела", – додав Клочок.
Активізація Північної Кореї: яку політику проводить Кім Чен Ин
- Кім Чен Ин наказав своїй армії прискорити підготовку до війни. Пхеньян розширює зв'язки з Росією.
- Також диктатор КНДР наголосив, що 2024 рік має стати вирішальним для виконання п'ятирічного плану розвитку країни. Зокрема, закликав стабілізувати сільськогосподарське виробництво на високому рівні.
- КНДР запустила супутник і зафіксувала знімки на яких видно військові об'єкти, зокрема, США, а також Японії та Південної Кореї. Дипломати країн засудили такі дії, вважаючи, що це є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.