Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что Львов – это культурно-историческая столица Украины, и мэрия города и его глава Андрей Садовый с первых дней войны очень по-дружески встретили мариупольцев и предоставили убежище.

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Mariupol Reborn

По его словам, логистически для мариупольцев очень удобно и комфортно с горожанами и городскими властями находиться во Львове, учитывая, что именно здесь строится платформа Mariupol Reborn, с которой начинается восстановление Мариуполя.

Mariupol Reborn – это культурное, архитектурное, историческое обновление города и даже наша культурная деоккупация. Все начинается со Львова,

– подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Он отметил, что очень удобно находиться во Львове, ведь рядом находятся международные партнеры, в частности, в Польше и Нидерландах.

"Это будет большая платформа, которая открыта для всех тех, кто желает присоединиться к помощи в восстановлении Мариуполя. Мы очень рады, что это произошло и гордимся тем, что Мариуполь – первый город Украины, который еще оккупирован, но уже работает над тем, какой он будет после деоккупации", – подчеркнул Андрющенко.

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Мариуполь будет другой, но лучше

Он отметил, что мариупольцы очень благодарны Львову за помощь – и горожанам, и бизнесу, и всем ветвям львовской городской власти.

Советник мэра Мариуполя призвал украинцев присоединиться к Mariupol Reborn.

Каким будет Мариуполь, будут решать горожане. Но это большой шанс для всех, кто имеет какой-либо проект и желает его реализовать. Таким людям мы рады оказать помощь. По нашему замыслу Мариуполь станет именно таким городом, где каждый украинец сможет реализовать самые смелые идеи по урбанистике, культуре, архитектуре, по чему-либо,

– подчеркнул он.

Петр Андрющенко добавил, что сложно представить себе, каким будет Мариуполь в будущем. Наверное, не таким, каким был до войны. Он будет другой, но лучше.

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