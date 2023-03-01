Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що Львів – це культурно-історична столиця України, і мерія міста і його голова Андрій Садовий з перших днів війни дуже дружньо зустріли маріупольців і надала прихисток.

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Mariupol Reborn

За його словами, логістично для маріупольців дуже зручно і комфортно з містянами і міською владою перебувати у Львові, враховуючи, що саме тут розбудовується платформа Mariupol Reborn, з якої починається відновлення Маріуполя.

Mariupol Reborn – це культурне, архітектурне, історичне відновлення міста і навіть наша культурна деокупація. Все починається зі Львова,

– наголосив радник мера Маріуполя.

Він відзначив, що дуже зручно перебувати у Львові, адже поруч розташовані міжнародні партнери, зокрема в Польщі та Нідерландах.

"Це буде велика платформа відкрита для всіх, хто бажає долучитися до допомоги у відновленні Маріуполя. Ми дуже радіємо, що це відбулось і пишаємось тим, що Маріуполь – перше місто України, яке ще окуповане, але вже працює над тим, яке воно буде після деокупації", – підкреслив Андрющенко.

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Маріуполь буде інший, але кращий

Він зауважив, що маріупольці дуже вдячні Львову за допомогу – і містянам, і бізнесу, і всім гілкам львівської міської влади.

Радник мера Маріуполя закликав українців долучитися до Mariupol Reborn.

Яким буде Маріуполь, вирішуватимуть містяни. Але це великий шанс для всіх, хто має якийсь проєкт і бажає його реалізувати. Таким людям ми раді надати допомогу. За нашим задумом Маріуполь стане саме таким містом, де кожен українець зможе реалізувати найсміливіші ідеї з урбаністики, культури, архітектури, з будь-чого,

– наголосив він.

Петро Андрющенко додав, що складно уявити, яким буде Маріуполь в майбутньому. Напевно, не таким, яким був до війни. Він буде інший, але кращий.

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