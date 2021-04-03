В 2021 году коронакризис ударил по развитию стран мира. Из-за того, что деньги, в частности из государственного бюджета, нужно было перенаправлять в другие отрасли, культура осталась фактически "за бортом". Однако перспективы у отрасли все же есть.

О грантах и сертификатах в сфере культуры, перспективах украинского кино, деньгах на фильмы, сотрудничестве с Россией, запрете въезда в Украину российским знаменитостям и отличиях для артистов в интервью рассказал министр культуры Украины Александр Ткаченко.

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О заседании Кабмина

На 20 часов 2 апреля запланирована встреча Кабмина. Мои коллеги лишь догадывались о том, что же будет. Известно ли вам, почему собирается Кабмин? (интервью было записано за несколько часов до этого)

Я бы мог продолжить теорию заговора о том, что сначала позвонил Джозеф Байден, потом заседание Совета национальной безопасности и обороны, потом заседание Кабмина и будут какие-то решения, которые связаны между собой. На самом деле все не так, это все отдельные события. СНБО работает по своему плану, Кабмин – по своему.

Мы договаривались примерно 2 дня назад на заседании о том, что будет внеочередной Кабмин по поводу некоторых насущных проблем, есть разные. В частности, это связано с кризисом коронавируса, но это не касается обострения на востоке Украины. Локдауна тоже.

О грантах и сертификатах для отрасли культуры

Верховная Рада на последнем внеочередном заседании проголосовали законопроект о компенсации 8 тысяч гривен для ФЛП. В 2020 году, если я не ошибаюсь, был грантовый закон именно для культурной отрасли. Он продолжает действовать в 2021 году или надо подписывать новый? Что с культурной отраслью?

В 2020 году было сделано несколько шагов, которые направлены и на поддержку креативных индустрий и отрасли культуры. Направление одного миллиарда гривен – это впервые в нашей истории было, когда гранты выдавали даром для тех предприятий, учреждений, организаций, которые пострадали в результате локдауна.

"Перекрестный допрос" с Александром Ткаченко: смотрите полностью видео

Это был проект на прошлый (2020 – 24 канал) год, вызванный локдауном. Кроме того, было одобрено еще несколько важных решений по поддержке:

программа "Доступные кредиты 5-7-9%";

7% НДС с 20% по определенным КВЭДам на услуги в сфере культуры и креативных индустрий.

Эти решения продолжают работать. В 2021 году Министерству культуры выделили на 25% больше финансирования, чем в прошлом году по разным программам, и мы начали наработки над другими механизмами, а не только грантами.

Сейчас мы считаем убытки, которые понесла индустрия, которые будут понятны по результатам первого квартала. Эти гранты выдавали по результатам определенного расчета. Если будет насущная необходимость, то я, безусловно, буду обращаться по поводу грантов. Однако мы думаем и о другой программе. Например, о программе сертификатов на культурные услуги – купить книгу, сходить в театр или кинотеатр.

Обратите внимание Ткаченко попросил Кличко компенсировать культурной индустрии убытки из-за локдауна

То есть, чтобы население уже самостоятельно поддерживало отрасль?

Сертификаты, которые получат определенные категории граждан на бесплатное посещение учреждений культуры.

Во-первых, мы способствуем спросу людей.

Во-вторых, по определенному алгоритму такие предприятия будут получать деньги из государственного бюджета.

То есть с одной стороны, мы помогаем людям, чтобы они начали потреблять культурные услуги, как бы это некультурно ни звучало, а с другой – помогаем тем, кто пострадал в результате локдауна.

Проработка этого алгоритма сейчас происходит в Министерстве культуры в сотрудничестве с Минфином и Минэкономики. Однако я думаю, что по результатам первого квартала мы еще вернемся к этому вопросу.



Александр Ткаченко о поддержке отрасли кино / Фото 24 канала

Об украинском патриотическом кино

В этом большом выделении денег на 1 миллиард гривен было, в частности, заложено 100 миллионов на изготовление украинского патриотического кино. Удалось ли сделать это кино? Вы его видели? И увидят ли его украинцы?

100 миллионов было заложено программой. Это так называемые питчинги, которые в первую очередь пошли на изготовление украинских сериалов. Если мне не изменяет память, всего успели потратить 32 миллиона гривен, потому что сроки были достаточно сжатыми и деньги поступали уже в конце года. Да, эти сериалы вы сможете увидеть в 2021 году.

Те 32 миллиона, которые мы сэкономили в этом году на что-то пойдут или они уже потеряны?

К сожалению, они остались в прошлом (2020 – 24 канал) году.

Деньги на фильмы

Не произойдет так, как было в прошлом или позапрошлом году, когда деньги Госкино тратили на поддержку этих патриотических сериалов, а потом выяснилось, что снимали просто хлам, который никто не смотрел. С этими деньгами не будет так же?

Разделим 2 вещи. Есть программа, которая существует в Госкино – это обычные питчинги, которые выделяют на различные произведения, в том числе и на так называемые патриотические произведения. Также есть программа патриотических сериалов, которая существует в Министерстве культуры. В основном она направлена именно на сериалы для того, чтобы в сотрудничестве с телеканалами можно было продолжить изготавливать сериалы на украинском языке, с украинскими нарративами и с украинскими актерами.

Важно! В октябре 2020 года состоялось объявление результатов питчинга Госкино. В то же время ряд украинских режиссеров раскритиковал действия ведомства.

Историю о неэффективном расходовании денег затрагивал и я, когда был депутатом, работал на телеканале. Сейчас другой подход.

Уже избрали новую Раду кино, утверждается новое положение о питчинге, где установлены более прозрачные и понятные правила проведения питчингов для того, чтобы можно было производить и популярные фильмы по определенным критериям и фильмы так называемого артхаусного направления для фестивалей, и разрешать производство мультфильмов. То есть, чтобы было понятно, на что эти деньги тратят и какой эффект от них должен быть:

если это популярный фильм, претендующий на большую кассу, то на него тратят определенный процент, не самый существенный из государственных денег;

если это артхаусный фильм, который претендует на победу в фестивалях, если дебюты, то это помощь тем, кто только стартует.

Также для копродукции, поскольку у нас действует программа "рибейтов", есть тоже такое направление, на которое могут выделять деньги. Так, мы перезапустили систему, кино возрождается, но мне лично, как зрителю и министру, обидно тратить деньги на фильмы, на которые приходят 2 тысячи человек.



Министр культуры рассказал о деньгах на украинское кино / Фото прессслужбы "Слуги народа"

О перспективах украинского кино

Жаль, когда люди не ходят на украинские фильмы. Мы плохо снимаем, что не так? Какие украинские фильмы патриотического направления вы можете вспомнить?

Разделяем патриотическое направление, потому что многие люди, которые снимали не совсем успешные фильмы, называли их патриотическими – таких примеров хватает, к сожалению. Я не хочу никого обижать, но достаточно посмотреть кассу этих фильмов, чтобы понять, были ли они на самом деле патриотическими, потому что если он патриотичный, он должен быть и популярным.

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Есть другая составляющая в отношении промоций, но она не является рецептом для успешности. На фильм могут прийти на первый показ, но сарафанное радио достаточно распространено среди любителей кино и на 2 – 4 день могут и не прийти. Поэтому чтобы никого не вводить в заблуждение относительно патриотичности и спекуляций на ней, мы вообще предлагали изменить название программы на "Украинское кино", "Украинские сериалы".

Хотел бы напомнить, откуда появилось слово "патриотическое". В 2015 – 2016 годах было понятно, что определенный контекст событий, в которых мы жили, нуждался в патриотическом кино. Но учитывая то, что есть подозрение, оно супер- или не суперпатриотическое – и это название вообще имеет несколько странный вид в привязке к кино – поэтому украинские фильмы, украинские сериалы и украинская анимация.

Вопрос к тем 7%, к которым уменьшили налог для креативных инвесторов. Вы говорили, что посредством этого налога должна уменьшиться и цена билета. Может действительно мы мало ходим на украинское кино, потому что билет туда стоит как на иностранный фильм со спецэффектами?

Индустрия кинотеатров и кино сейчас находятся в не лучшем состоянии, так же как и туристическая индустрия. Если смотреть на последствия первого года пандемии, то эти 2 отрасли пострадали, наверное, больше всего.

Кинотеатры у нас практически все частные, их содержат люди, которые приходят, они платят за аренду. У них были ограничения в то время, когда была оранжевая зона – 50% заполняемости, и поэтому мы говорим о сертификатах сейчас для того, чтобы можно было и восстановить покупательную способность людей с одной стороны, потому что все пострадали.

8 тысяч гривен это хорошо, но для того, чтобы ходить в кинотеатр, должен быть репертуар, а сейчас все американские блокбастеры отложили свои премьеры в кинотеатрах иногда особо нечего смотреть.

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Это шанс для нас, поскольку украинские фильмы снимают, но они занимают в кассе общего проката в Украине 8% – 10%, то есть 90% – это американские и европейские фильмы. Их как раз не хватает сейчас, поэтому вопрос этот достаточно комплексный и по поводу цены на билеты, и по поводу вообще восстановления доверия зрителей, чтобы они снова начали хотеть идти в кинотеатры. Надеюсь, все вакцинируемся хотя бы до конца года, снимем маски и сможем спокойно возобновить традицию ходить в кино.

О запрете въезда знаменитостям

Уже 7 год войны, а мы до сих пор не можем определиться, почему торговать с Россией плохо, а ездить зарабатывать туда – это хорошо?

Вопрос, на который у меня есть личный ответ, как у человека. Я прекратил сотрудничество с россиянами, мы снимали совместно сериалы в 2014 году. К сожалению, я был один из немногих, кто это сделал.

Так же мы знаем и артистов, их больше, которые прекратили выступления в России и сосредоточились на украинском и международном рынках. Но мы не можем запретить с другой стороны Ани Лорак, Светлане Лободе или еще кому-то, кому нравится Москва, учитывая все это – выступать в Москве. Это их дело.

Актуально. Недавно украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, прилетела в Киев. Соответствующая новость вызвала неоднозначные реакции украинцев.

И только общественность, публичная позиция, может говорить о том, будут ли они воспринимать такое отношение людей. Так же, учитывая закон, который существует, в Украину запрещен въезд тем, кто незаконно посещал Крым и, очевидно, что они не смогут продолжать выступать здесь.

Я знаю по тому, как сотрудничают украинские продюсеры с российскими. Этот тренд на сотрудничество спадает, поскольку появляется возможность сотрудничать с западными партнерами, начали сюда приезжать известные компании, которые снимают для Netflix и других, учитывая то, что начали работать "ребейты". Из-за того, что у нас было разрешено продолжать снимать фильмы, этот тренд продолжается.

Интересно. Министр культуры Александр Ткаченко рассказывал, что Украина начнет производить собственную продукцию на украинском языке для таких платформ, как Netflix, Megogo и Sweet TV.

Я знаю, что коллеги ведут переговоры не только с европейцами, но и с американцами и канадцами. Поэтому у меня есть надежда, что постепенно будет спадать тренд сотрудничества с россиянами. Потому что сотрудничать с глобальными партнерами гораздо выгоднее и перспективнее.

Недавно Служба безопасности Украины разрешила рэперу Басте въезд в Украину, хотя он ранее выступал в оккупированном Крыму. Почему некоторые исполнители из России все чаще приезжают в Украину?

В новом законе о медиа мы пытаемся эту ситуацию так называемых дуальностей решений по поводу того, кто может быть показан на экранах и чьи фильмы у нас запрещены из-за определенных событий или запрет СБУ на въезд решить другим способом, чем его решают сейчас.

Важно Мы не можем запретить артистам выступать в России, – Ткаченко

Потому что сейчас СБУ имеет право запрещать въезд или имеет право разрешать его. Министерство культуры лишь обнародует информацию решений Службы безопасности. Почему в определенных случаях принимают то или иное решение – можно только догадываться, поскольку, возможно, там всплывает определенный срок, и за это время человек уже не ездил в Крым.



Александр Ткаченко разъяснил ситуацию относительно запрета въезда российским артистам / Фото 24 канала

Мы решаем этот вопрос немножко другим способом. Относительно запрета, например, фильмов, если возбуждены уголовные дела против лиц, которые нанесли ущерб Украине – эти работы запрещаются. Так, чтобы мы однозначно не записывали даже мертвых советских актеров в списки запрещенных фильмов.

Эти ситуации, по крайней мере, в аудиовизуальных произведениях, мы пытаемся решить. Что касается артистов, я думаю, здесь должна быть публичная дискуссия.

Познеру ничто не мешало до того праздновать свой день рождения в Грузии, это в этом году произошла такая акция. Он ранее отмечал, насколько я успел прочитать, но я действительно думаю, он "перепутал хинкали и сациви" с Абхазией и Южной Осетией. И это решение, реакция общества была собственно на этот визит, хотя 2 года назад ничего такого не было.

Справка. Российский пропагандист Владимир Познер вместе со своими гостями 1 апреля бежал из Грузии. Он приехал в Тбилиси для празднования своего дня рождения, из-за этого местные вышли на протест.

Если человек был в Крыму – понятно, почему въезд в Украину запрещен. Однако если он публично говорит, что Крым никогда не станет Украиной – является ли это основанием для того, чтобы не впускать его к нам?

Некоторые западные политики, которые работают в других парламентах или мэриях, тоже такое периодически "ляпают". На мой взгляд, если человек постоянно занимается такой пропагандистской работой – определенно нет (не впускать в Украину – 24 канал). Классический пример – Маргарита Симоньян или другие так называемые журналисты, которые работают на кремлевских каналах.

Если же артист высказался, но не нарушал закон – это его частная точка зрения, которую я не поддерживаю, осуждаю, но мы же свободная страна. Мы не можем за каждое высказывание вводить запреты или наоборот давать ордена.

Если мы можем отменить указ 2013 года и снять председателя Конституционного Суда, можем ли мы забрать звание "заслуженного" у того же Филиппа Киркорова?

Звание "заслуженного" Киркорову и Ани Лорак выдавалось в связи с их участием на Евровидении. Это был определенный вклад в продвижение Украины. Если мы уже говорим о лишении Киркорова звания, то стоит тогда ставить вопрос о лишении звания и Ани Лорак, а также просмотреть все списки "заслуженных".

Что известно о наградах Филиппа Киркорова и Ани Лорак из-за Евровидения?

Киркоров получил в 2008 году от президента Виктора Ющенко почетный титул, тогда музыкант поддержал Украину и выступил продюсером Ани Лорак на конкурсе Евровидение-2008.



Обе знаменитости не живут в Украине, а Филипп Киркоров неоднократно выступал в оккупированном Россией Крыму.



Александр Ткаченко подчеркнул, что теоретически Киркоров получил в 2008 году от президента Виктора Ющенко почетный титул, тогда музыкант поддержал Украину и выступил продюсером Ани Лорак на конкурсе Евровидение-2008.Обе знаменитости не живут в Украине, а Филипп Киркоров неоднократно выступал в оккупированном Россией Крыму.Александр Ткаченко подчеркнул, что теоретически забрать у него звание народного артиста Украины можно.

Я достаточно скептически отношусь к этому постсоветскому феномену статуса "заслуженных" и "народных". Это действительно советская традиция. В европейских странах есть почетные награды президента и государства за вклад в развитие культуры. К сожалению, у нас не становится меньше тех, кто желает стать "заслуженным" или "народным". Однако это тоже вопрос к публичной дискуссии и готовности сообщества делать какой-то следующий шаг.

Кстати, вспомнила, что президент наградил театральных художников по случаю Международного дня театра. Вы за такие награды?

Могут быть знаки отличия разной степени. Скажем, орден Почетного легиона или знак отличия культурного лидера и так далее. Над этим стоит говорить и работать.

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Народный – это тот, которого признал народ, но орден выдает государство. Тут уже есть определенное несоответствие -почему государство решает за народ? Конечно, артистам и деятелям культуры приятно, о них слышат. Однако замена этих званий на знаки отличия не означает то, что их не будут уважать. Будут чтить, но другим способом.

Сейчас этот вопрос не ко времени. Мы только начинаем разговор об этом, но надо быть достаточно деликатными, ведь имеем дело с эмоциями и амбициями людей, которые работают в творческой сфере.