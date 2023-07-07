Россия обустраивает тайный завод по производству иранских дронов, – FT

Москва и Иран продолжают тайно сотрудничать. Так, они создали компанию под прикрытием "Альбатрос", которая будет заниматься изготовлением иранских дронов.

Завод по изготовлению дронов-камикадзе планируется построить в Татарстане. Там вроде бы устроят производство "сельскохозяйственных дронов".

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Как в России собираются изготавливать дроны

Для того чтобы скрыть работу над производством иранских дронов, создали компанию "Альбатрос". Эта структура открыто продает российскому минобороны "сельскохозяйственные дроны", однако в Financial Times заявляют, что "Альбатрос" будет производить и дроны-камикадзе.

Кроме того, Илья Воронков, являющийся соучредителем компании, признался, что поставляет БПЛА российским военным. Более того, до 70% компонентов для изготовления беспилотников Россия получает от Китая.

На сотрудничество России и Ирана указывает также на то, что "Альбатрос" построила новый завод в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. В США считают, что это цент поддерживаемых Ираном усилий по "развитию потенциала" Кремля в производстве беспилотников. Ранее в Вашингтоне уже сообщали, что в Алабуге искали на работу инженеров для создания дронов. Более того, с октября 2022 года в Татарстане искали сотрудников на должности директора по производству БПЛА, конструктора БПЛА и главного технолога. Также в регионе приглашали на работу переводчиков по фарсу, которые могут делать синхронный перевод.

Эксперт Сэмюэль Бендетт в комментарии изданию заявил, что место, где строят завод по изготовлению иранских дронов, удачное для Москвы. Поскольку он будет располагаться на берегу Волги, запчасти к ударным БпЛА могут доставлять тайно кораблями.

Это очень близко к Казани, одному из высокотехнологичных производственных центров России. Все, что вам нужно сделать, это устроить круиз на лодке,

– заявил эксперт.

Белый дом заявил о строительстве завода по изготовлению БПЛА

Американская разведка установила, что Иран помогает России строить завод по изготовлению дронов. По предварительным оценкам предприятие может заработать уже в следующем году.

Кроме того, Белый дом также обнародовал сделанные в апреле спутниковые снимки промышленной зоны, расположенной в тысяче километров восточнее Москвы. Именно там, вероятно, построят завод по производству дронов.



Завод, помогающий строить Иран / Фото Maxar Technologies