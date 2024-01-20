Такое мнение 24 Каналу выразил эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара, заметив, что очевидным желанием украинцев является обвал экономики России. Тогда страна-агрессор не будет иметь ресурсов, чтобы продолжать войну.

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Россия до сих пор мощный игрок на рынке

Причиной того, что санкции не столь эффективны, а Кремль до сих пор имеет возможность генерировать ресурсы – есть глобальный рынок, прежде всего говорится о рынке нефти. Если из него забрать одного игрока, это означает рост цен на энергоресурсы. В таком развитии событий не заинтересован ни Джозеф Байден, ни, тем более, лидеры других стран. Они не хотят, чтобы цена за галлон топлива поднялась хотя бы на полдоллара.

В этом году пройдут выборы в Европарламенте и других странах Европы и мира. Понятно, что роль, которую играет Россия как экспортер нефти, не позволяет как-то ее обойти. Обходных путей, к сожалению, нет,

– заметил Александр Хара.

Он добавил, что такой путь мог бы быть, если бы ХАМАС 7 октября не напал на Израиль. Ведь накануне вторжения почти удалось добиться договоренностей о соглашении между Саудовской Аравией, Израилем и Соединенными Штатами. Согласно обязательствам, Саудовская Аравия должна была прислушаться к определенным просьбам из Вашингтона.

Одним из них точно было бы увеличение добычи нефти. Так удалось бы уменьшить прибыль, которую российский бюджет получает от торговли этим сырьем, или заменить российскую нефть на саудовскую.

Но все мы взаимозависимы, мир глобальный, поэтому России удается обходить санкции. К тому же Китай является её молчаливым союзником, но Россия не хочет быть младшим партнером Китая. Ей кажется, будто они должны стать одним из центров глобального влияния,

– подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Индия продолжает за всем этим наблюдать. Страна придерживается позиции, что политика неприсоединения, которая дала им определенные позитивы во время холодной войны, может сработать и в XXI веке.

Обратите внимание! Холодная война – конфликт, не предполагающий прямых военных действий. После окончания Второй мировой войны он проходил в форме геополитической, экономической и идеологической конфронтации между Советским Союзом и его союзниками и США и странами Западной Европы. В годы холодной войны Индия оставалась лидером "Движения неприсоединения", который предусматривал политику неучастия в военных делах.

"Именно поэтому с одной стороны есть представитель Индии, который участвует в обсуждении формулы мира Украины, а с другой стороны есть их министр иностранных дел, который звонит по телефону Сергею Лаврову и рассказывает, насколько они заинтересованы в совместном производстве оружия", – подчеркнул Александр Хара.

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