Таку думку 24 Каналу висловив експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара, зауваживши, що очевидним бажанням українців є обвал економіки Росії. Тоді країна-агресорка не матиме ресурсів, аби продовжувати війну.

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Росія досі потужний гравець на ринку

Причиною того, що санкції не такі ефективні, а Кремль досі має змогу генерувати ресурси – є глобальний ринок, передусім мовиться про ринок нафти. Якщо з нього забрати одного гравця, то це означатиме ріст цін на енергоресурси. У такому розвитку подій не зацікавлений ні Джозеф Байден, ні тим паче лідери інших країн. Вони не хочуть, щоб ціна за галон палива піднялась хоча б на пів долара.

Цього року пройдуть вибори в Європарламенті та в інших країнах Європи та світу. Зрозуміло, що роль, яку відіграє Росія як експортер нафти, не дає можливості якось її обійти. Обхідних шляхів, на жаль, немає,

– зауважив Олександр Хара.

Він додав, що такий шлях міг би бути, якби ХАМАС 7 жовтня не напав на Ізраїль. Адже напередодні вторгнення майже вдалося досягти домовленостей про угоду між Саудівською Аравією, Ізраїлем та Сполученими Штатами. Відповідно до зобов'язань, Саудівська Аравія мала б дослухатись до певних прохань з Вашингтону.

Одним із них точно було би збільшення видобутку нафти. Так вдалося б зменшити прибуток, який російський бюджет отримує від торгівлі цією сировиною, або ж замінити російську нафту на саудівську.

Але всі ми взаємозалежні, світ глобальний, тому Росії вдається обходити санкції. До того ж Китай є її мовчазним союзником, але Росія не хоче бути молодшим партнером Китаю. Їй здається, нібито вони мають стати одним з центрів глобального впливу,

– підкреслив дипломат.

Він додав, що Індія продовжує за усім цим спостерігати. Країна дотримується позиції, що політика неприєднання, яка дала їм певні позитиви під час "холодної війни" може спрацювати й ХХІ столітті.

Зверніть увагу! Холодна війна – конфлікт, який не передбачає прямих військових дій. Після закінчення Другої світової війни він проходив у формі геополітичної, економічної та ідеологічної конфронтації між Радянським Союзом і його союзниками, та США й країнами Західної Європи. У роки "холодної війни" Індія залишалася лідером "Руху неприєднання", що передбачав політику неучасті у військових справах.

"Саме тому з одного боку є представник Індії, який бере участь в обговоренні формули миру України, а з іншого боку є їхній міністр закордонних справ, який телефонує Сєргєю Лаврову та розповідає, наскільки вони зацікавлені у спільному виробництві зброї", – наголосив Олександр Хара.

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