У Зеленского ответили, может ли Китай одним звонком Путину завершить войну

Китай имеет мощное влияние на Россию, которая находится в серьезной зависимости от Пекина, в том числе и из-за экономических санкций Запада. Некоторые эксперты и даже президент Финляндии заявляют, что Си Цзиньпину достаточно сделать один телефонный звонок в Кремль, чтобы начались мирные переговоры.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что Россия потеряла европейские рынки и полностью зависит от азиатских. В то же время ее место на глобальной политической арене занял Китай.

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Может ли Китай остановить войну

По словам Михаила Подоляка, глобальный политический процесс нельзя решить одним звонком, потому что есть много программ, которые сегодня позволяют Китаю реализовывать свои интересы.

Сейчас Пекин имеет существенное влияние на все процессы. Ему важно, чтобы Россия продолжала агрессивно вести себя, потому что это сказывается на перераспределении влияний. Китай доминирует и стремится сделать так, чтобы однажды за столом переговоров сидел Китай, Соединенные Штаты и коллективно Европейский Союз.

К тому же именно к Пекину, а не к России присоединяются страны Глобального Юга в рамках БРИКС. На Пекин ориентируются арабские страны, ОАЭ, Бразилия, страны юга Африканского континента, Латинской Америки, Тихоокеанского региона,

– отметил советник председателя ОПУ.

Как Китай экономически контролирует Россию

В рамках экономического сотрудничества Китай уже все получил от России. Он продает на российском рынке, а никто кроме него не торгует с Россией в таких объемах. Более того, наращивать товарооборот страна-агрессор может только с Пекином.

Очевидно, что Китай уже в более агрессивной форме указывает России, что можно делать, а что – нет. Но Си Цзиньпину не имеет смысла останавливать Владимира Путина. Потому что чем дольше продолжается агрессия России, тем слабее выглядит лагерь демократии для глобального мира. И тем быстрее другие страны переориентируются на Китай,

– отметил Михаил Подоляк.

Сейчас Китай транслирует, что он "сильный", и все верят в это, так же когда-то делала российская пропаганда, когда распространяла нарратив, мол, "мы настолько мощные, что все к нам должны присоединиться".

Сегодня все понимают, что Россия не является мощной технологической державой, которая способна вести большие войны – не против страны совсем другого милитарного плана, как Украина, а против стран, которые соответствуют ее потенциалу.

"Репутация Китая по сравнению с репутацией России выглядит совсем иначе. Агрессия Москвы продолжает подсознательно перестраивать мир. Страны все быстрее переориентируются на Китай, и его это устраивает", – подытожил советник главы ОПУ.