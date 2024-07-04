Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що Росія втратила європейські ринки й повністю залежить від азійських. Водночас її місце на глобальній політичній арені посів Китай.

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Чи може Китай зупинити війну

За словами Михайла Подоляка, глобальний політичний процес не можна розв'язати одним дзвінком, тому що є багато програм, які сьогодні дозволяють Китаю реалізовувати свої інтереси.

Зараз Пекін має суттєвий вплив на всі процеси. Йому важливо, щоб Росія продовжувала агресивно поводитися, бо це позначається на перерозподілі впливів. Китай домінує і прагне зробити так, щоб колись за столом переговорів сидів Китай, Сполучені Штати й колективно Європейський Союз.

До того ж саме до Пекіна, а не до Росії доєднуються країни Глобального Півдня у межах БРІКС. На Пекін орієнтуються арабські країни, ОАЕ, Бразилія, країни півдня Африканського континенту, Латинської Америки, Тихоокеанського регіону,

– зауважив радник голови ОПУ.

Як Китай економічно контролює Росію

У межах економічної співпраці Китай вже все отримав від Росії. Він продає на російському ринку, а ніхто крім нього не торгує з Росією в таких обсягах. Щобільше, нарощувати товарообіг країна-агресорка може тільки з Пекіном.

Очевидно, що Китай вже у більш агресивній формі вказує Росії, що можна робити, а що – ні. Але Сі Цзіньпіну не має сенсу зупиняти Владіміра Путіна. Бо чим довше триває агресія Росії, тим слабшим виглядає табір демократії для глобального світу. І тим швидше інші країни переорієнтовуються на Китай,

– наголосив Михайло Подоляк.

Зараз Китай транслює, що він "сильний", і всі вірять в це, так само колись робила російська пропаганда, коли поширювала наратив, мовляв, "ми настільки потужні, що всі до нас мають приєднатися".

Сьогодні всі розуміють, що Росія не є потужною технологічною державою, яка спроможна вести великі війни – не проти країни зовсім іншого мілітарного плану, як Україна, а проти країн, які відповідають її потенціалу.

"Репутація Китаю порівняно з репутацією Росії виглядає зовсім інакше. Агресія Москви продовжує підсвідомо перебудовувати світ. Країни все швидше переорієнтовуються на Китай, і його це влаштовує", – підсумував радник голови ОПУ.