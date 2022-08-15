путин заговорил об укреплении отношений с Северной Кореей ради "безопасности и стабильности"

российский диктатор владимир путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись любезностями по случаю 77-й годовщины "освобождения" КНДР. Оба диктатора направили друг другу письма.

Не обошлось без традиционных упоминаний прошлого от любителя "уроков истории" путина. Отношения россии и Северной Кореи глава кремля называет "славными".

Интересно Хакеры запустили на росТВ видео, в котором путин скорбит из-за "хлопка" в Крыму

путин хочет "укреплять отношения"

После полномасштабного российского вторжения у россии "друзей" не осталось. До сих пор сторонниками кремля являются такие же диктаторские режимы, как в беларуси и Северной Корее. Поэтому путин заинтересован в сотрудничестве с изгнанниками с международной арены.

В своем письме Ким Чен Ыну путин не забыл вспомнить красноармейцев, "боровшихся за освобождение Кореи" вместе с корейскими коммунистами.

Славные традиции дружбы и сотрудничества, обретенные в безвременье, сегодня служат прочной основой для развития добрососедских отношений между россией и КНДР,

– написал в письме путин.

Глава кремля заявил, что углубление сотрудничества в интересах народов россии и Северной Кореи и якобы будет способствовать безопасности всего Корейского полуострова и региона. То есть путин замахнулся уже и на Южную Корею.

Украина разорвала отношения с КНДР

Квазиреспублики на украинском Донбассе признали 3 страны мира – россия, Сирия и КНДР, в июле Пхеньян решил признать квазиобразование на территории Украины, чем похвастался главарь боевиков в Донецкой области денис пушилин.

В ответ на такой шаг Украина поступила так же, как и накануне с Сирией – разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей.

Интересно – Арестович прокомментировал информацию об участии солдат из КНДР в войне против Украины: смотрите видео