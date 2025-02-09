Ким Чен Ын назвал войну в Украине "справедливым делом" россиян и пообещал ее поддерживать

Ким Чен Ын 8 февраля посетил Министерство обороны в Пхеньяне. Глава КНДР выразил непоколебимую поддержку стране-агрессору относительно войны против Украины.

Кроме того, Ким Чен Ын назвал развертывание США ядерных стратегических средств и сотрудничество Японии с Южной Кореей "дисбалансом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Ким Чен Ын назвал войну в Украине "справедливым делом" россиян

"Армия и народ КНДР неизменно будут поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией", – заявил глава КНДР.

Напомним, что КНДР и Россия усиливают сотрудничество в сфере изготовления беспилотников. Так, КНДР планирует запустить серийное производство БпЛА, созданных при поддержке России, в обмен на развертывание военных Северной Кореи на территории страны-агрессора.

Кроме того, Ким Чен Ын во время визита заявил, что "развертывание ядерных стратегических средств США, военные учения и военное сотрудничество с Японией и Южной Кореей вызывают военный дисбаланс в регионе и создают серьезную угрозу среде безопасности".

В то же время Дональд Трамп во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигеру Исибой заявил, что его хорошие отношения с Ким Чен Ыном будут "для всех" преимуществом.

Кстати, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что приход Трампа на пост президента США может изменить приоритеты КНДР. Ким Чен Ын может "сыграть в игру" с Трампом, чтобы получить что-то от США. Глава КНДР может предложить приостановить поставки живой силы в Россию.