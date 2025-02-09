Крім того, Кім Чен Ин назвав розгортання США ядерних стратегічних засобів та співпрацю Японії з Південною Кореєю "дисбалансом. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також "Набули" бойового досвіду: чи вигідно Кім Чен Ину повернути війська КНДР на фронт

Кім Чен Ин назвав війну в Україні "справедливою справою" росіян

"Армія та народ КНДР незмінно підтримуватимуть і заохочуватимуть справедливу справу російської армії та народу щодо захисту свого суверенітету, безпеки та територіальної цілісності відповідно до духу договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та Росією", – заявив очільник КНДР.

Нагадаймо, що КНДР та Росія посилюють співпрацю у сфері виготовлення безпілотників. Так, КНДР планує запустити серійне виробництво БпЛА, створених за підтримки Росії, в обмін на розгортання військових Північної Кореї на території країни-агресорки.

Крім того, Кім Чен Ин під час візиту заявив, що "розгортання ядерних стратегічних засобів США, військові навчання та військова співпраця з Японією та Південною Кореєю спричиняють військовий дисбаланс у регіоні та створюють серйозну загрозу середовищу безпеки".

Водночас Дональд Трамп під час пресконференції з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібою заявив, що його хороші відносити з Кім Чен Ином будуть "для всіх" перевагою.

До речі, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що прихід Трампа на посаду президента США може змінити пріорітети КНДР. Кім Чен Ин може "зіграти в гру" з Трампом, щоб отримати щось від США. Очільник КНДР може запропонувати призупинити постачання живої сили до Росії.