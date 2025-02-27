Для России это обернется большими проблемами: на какой серьезный шаг может пойти Китай

США и Россия, вероятно, ведут переговоры по Арктике, в частности, торговым путям и природным ресурсам. Более того, Владимир Путин заявил о возможности совместно добывать алюминий, что не может нравиться Китаю.

Экономическое сотрудничество между Москвой и Вашингтоном выглядит как предательство Пекина. Как рассказал 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, Китай пока не подает сигналов, но может изменить свое отношение к россиянам.

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Россия стала ненадежным союзником

Вряд ли Китай рассматривал Путина как настоящего партнера, на которого можно положиться, но история с американцами стала очередным подтверждением ненадежности отношений с россиянами. Теперь Пекин может хотеть как-нибудь ответить российскому диктатору.

Я жду, что для отражения возможной торговой войны, которой все ожидают между США и Китаем, Китай девальвирует национальную валюту. Стоит вспомнить, что почти 99% резервов России хранятся в юанях,

– рассказал Иван Усс.

Если Китай будет девальвировать свою валюту, то для России это будет означать, что ее резервы существенно сократятся, а страна и так испытывает с этим большие проблемы. Несмотря на все громкие заявления, что российская экономика якобы мощна, стоит помнить, что только через 2 месяца страна потеряла треть своего Фонда национального благосостояния.

За январь 2025 года у них был дефицит 1 триллион 700 миллиардов рублей, при том, что плановый дефицит на текущий год 1 триллион 300 миллиардов. Правда, последние 3 года у них дефицит стабильно превышал 3 триллиона. Итак, у России есть серьезные проблемы с экономикой, Китай видит и понимает зависимость Москвы от Пекина.

Видя контакты России и США, нормализацию их отношений, у Китая будет очень большое желание совершить девальвацию своей валюты и "прикрутить" определенные возможности в обход санкций для России. Это может обернуться очень большими проблемами для россиян,

– подчеркнул Иван Усс.

Возможно, Китай не сразу станет шантажировать Путина, но он сделает все, чтобы ускорить деградацию российской экономики, которая уже продолжается.

Напомним, в западных СМИ появилась публикация о переговорах России и США в сфере разведки энергоресурсов. Обе стороны заявили, что открыты к сотрудничеству по Арктике. Это вызвало серьезную обеспокоенность в Европе.