Економічна співпраця між Москвою та Вашингтоном виглядає як зрада для Пекіна. Як розповів 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, Китай поки не подає сигналів, але може змінити своє ставлення до росіян.

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Росія стала ненадійним союзником

Навряд чи Китай розглядав Путіна як справжнього партнера, на якого можна покластися, але історія з американцями стала черговим підтвердженням ненадійності стосунків з росіянами. Тепер Пекін може хотіти якось відповісти російському диктатору.

Я очікую, що для відбиття можливої торгівельної війни, якої всі очікують між США та Китаєм, Китай девальвує свою національну валюту. Варто згадати, що майже 99% резервів Росії зберігаються в юанях,

– розповів Іван Ус.

Якщо Китай буде девальвувати свою валюту, то для Росії це означатиме, що її резерви суттєво скоротяться, а країна і так має з цим великі проблеми. Попри всі гучні заяви, що російська економіка нібито потужна, варто пам'ятати, що лише за 2 місяці країна втратила третину свого Фонду національного добробуту.

За січень 2025 року вони мали дефіцит 1 трильйон 700 мільярдів рублів, при тому, що плановий дефіцит на поточний рік 1 трильйон 300 мільярдів. Щоправда, останні 3 роки у них дефіцит стабільно перевищував 3 трильйони. Отже, у Росії є серйозні проблеми з економікою, Китай це бачить і розуміє залежність Москви від Пекіна.

Бачачи контакти Росії та США, нормалізацію їхніх стосунків, у Китаю буде дуже велике бажання зробити девальвацію своєї валюти й "прикрутити" певні можливості оминання санкцій для Росії. Це може обернутися дуже великими проблемами для росіян,

– підкреслив Іван Ус.

Можливо, Китай не одразу почне шантажувати Путіна, але він зробить все, щоб пришвидшити деградацію російської економіки, яка вже триває.

Нагадаємо, у західних ЗМІ з'явилася публікація про переговори Росії та США у сфері розвідки енергоресурсів. Обидві сторони заявили, що відкриті до співпраці щодо Арктики. Це викликало серйозне занепокоєння у Європі.