Большой дружбы никогда не будет: названы причины сотрудничества Ирана и России

Сотрудничество России и Ирана в военной сфере приобретает все большие масштабы. Если начиналось все с поставок дронов-камикадзе, то сейчас речь идет о поставках иранских баллистических ракет в Россию, но это лишь ситуативное партнерство и оно не означает крепкой дружбы.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса. По его словам, ранее Иран не сотрудничал в таких масштабах с Россией из-за переговоров о ядерном соглашении, но когда стало ясно, что оно провалилось, Иран и Россия вступили в взаимодействие.

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Почему Иран решил помочь России

Как отметил Илия Куса, летом 2022 года продолжались интенсивные переговоры по ядерному соглашению. В этот период Иран надеялся, что они успешно завершатся и не хотел рисковать, взаимодействуя с Россией.

Ведь с Ирана, по результатам соглашения, должны были снять санкции.

"Но когда стало известно, что переговоры провалились, Иран потерял мотивацию не сотрудничать с Россией, а чтобы противостоять США решил сблизиться с их противником - Россией", - отметил эксперт.

Это был единственный мотиватор Ирана не сотрудничать с Россией, потому что они верили, что если подпишут соглашение, тогда с них снимут санкции, и, соответственно, какой смысл рисковать, если бы была перспектива снятия санкций и восстановления экономических отношений с США и ЕС,

– сказал Куса.

Также эксперт по вопросам международной политики отметил, что для Ирана более выгодно сотрудничество с ЕС, потому что там возможно привлечь больше инвестиций, чем в России.

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"Для них европейские рынки, западные рынки приоритетнее российских. Это все понимают, потому что банально массы инвестиций, которые можно привлечь в Европе гораздо больше чем в России", – сказал Илия Куса.

Как рассказал Куса, Иран вступил в Россию именно в ситуативное партнерство, чтобы противостоять своему врагу – США. Согласно социологическим исследованиям за 2021 год, около 52% иранцев негативно относились к России.

В то же время, сейчас их интересы совпадают, поэтому они сотрудничают. Однако в большую дружбу россиян и иранцев Илия Куса не верит из-за их сложных исторических отношений.

Но ситуативно да, их интересы совпадают, Иран получает из этого партнерства свои военные, ядерные технологии, а Россия получает вооружение,

– подытожил Куса.

Как сотрудничают Россия и Иран