Китай решил "ухватить" что-то от проигрыша России: в чем заинтересован Пекин
Китай занимает очень неоднозначную позицию относительно вторжения России в Украину. Лидер КНР Си Цзиньпин никак не пытался предотвратить эту войну, потому что Пекину очень выгодно поражение России.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, Китай пытается получить что-то после проигрыша России. Страна-агрессорка полностью зависит от Пекина.
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"Китай решил "ухватить" что-то от проигрыша. Россия очень зависит от КНР. Либо проиграть, либо вступить в эти отношения, которые могут предполагать сначала экономическую экспансию на Дальнем Востоке, Восточной Сибири, Забайкалье. А впоследствии – полное экономическое и политическое подчинение", – считает он.
Китаю не выгодна смена власти в России
Фейгин отметил, что Си Цзиньпину крайне выгодно, чтобы Путин был слаб, но оставался у власти. Правозащитник подчеркнул, что даже если президентом станет не кто-то из оппозиции, а из окружения диктатора, то также будет более ориентирован на Запад.
Даже если придет кто-то новый, не из-за демократической революции, а из окружения Путина, то будет ориентирован на Запад и снятие санкций. Пекину выгодно, чтобы Россия была слабой и зависимой от Китая. Путин очень устраивает Си Цзиньпина,
– убежден он.
Марк Фейгин утверждает, что в любом случае Китай будет хотеть проигрыша России в этой войне. Даже если на время страна-агрессорка оставит за собой оккупированные территории, то война не закончится победой России.
По мнению правозащитника, Китай не будет полноценно поддерживать Россию еще и потому, что пострадает экономически.
"Мне трудно представить, что в Пекине этого не понимают. Они все просчитывают. Потому что потерять 750 миллионов долларов из Европы и столько же из США – это будет катастрофа. Не думаю, что Китай решится на такую авантюру", – добавил Фейгин.
Фейгин об отношениях Китая и России: смотрите видео
Неоднозначная позиция Китая по поводу войны в Украине
- В годовщину российского вторжения, 24 февраля, Пекин обнародовал свой "мирный план" по войне в Украине. Там 12 пунктов, которые, по мнению авторов, должны закончить войну России с Украиной. В документе не только не упоминается слово "война", но нет критики российской агрессии и никаких упоминаний о военных преступлениях российских сил. Войну России против Украины Китай называет "украинским кризисом".
- Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на "мирный план". Он отметил, что это был не мирный план Китая, это была не резолюция и не декларация, это не инфраструктура для чего-либо. По его словам, Китай показал свои мнения на этот счет. Он отметил, что очень неплохо, что Китай начал говорить об Украине – вопрос, что идет за словами.
- Недавно КНР опубликовала отчет, в котором сделан вывод, что боевые действия в Украине закончатся летом этого года. Эксперты считают, что экономики России и Украины будут измотаны и страны не смогут продолжать вести боевые действия осенью.
- В то же время в Китае отметили, что Россия "возьмет верх". В СМИ подчеркивают, что такой вывод – попытка угодить руководству компартии, которое склоняется к Москве.