Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, Китай намагається отримати щось після програшу Росії. Країна-агресорка повністю залежить від Пекіну.
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"Китай вирішив "вхопити" щось від програшу. Росія дуже залежить від КНР. Або програти, або вступити у ці відносини, які можуть припускати спочатку економічну експансію на Далекому Сході, Східного Сибіру, Забайкаллі. А згодом – повне економічне та політичне підпорядкування", – вважає він.
Китаю не вигідна зміна влади в Росії
Фейгін зазначив, що Сі Цзіньпіну вкрай вигідно, щоб Путін був слабким, але залишався при владі. Правозахисник підкреслив, що навіть якщо президентом стане не хтось з опозиції, а з оточення диктатора, то так само буде більш орієнтований на Захід.
Навіть якщо прийде хтось новий, не через демократичну революцію, а з оточення Путіна, то буде зорієнтований на Захід та зняття санкцій. Пекіну вигідно, щоб Росія була слабкою та залежною від Китаю. Путін дуже влаштовує Сі Цзіньпіна,
– переконаний він.
Марк Фейгін стверджує, що у будь-якому випадку Китай буде хотіти програшу Росії у цій війні. Навіть якщо на якийсь час країна-агресорка залишить за собою окуповані території, то війна не закінчиться перемогою Росії.
На думку правозахисника, Китай не буде повноцінно підтримувати Росію ще й і тому, що постраждає економічно.
"Мені важко уявити, що в Пекіні цього не розуміють. Вони все прораховують. Бо втратити 750 мільйон доларів з Європи та стільки ж із США – це буде катастрофа. Не думаю, що Китай наважиться на таку авантюру", – додав Фейгін.
Фейгін про відносини Китаю та Росії: дивіться відео
Неоднозначна позиція Китаю щодо війни в Україні
- У роковини російського вторгнення, 24 лютого, Пекін оприлюднив свій "мирний план" щодо війни в Україні. Там 12 пунктів, які, на переконання авторів, повинні закінчити війну Росії з Україною. В документі не лише не згадується слово "війна", а й немає критики російської агресії й жодних згадок про воєнні злочини російських сил. Війну Росії проти України Китай називає "українською кризою".
- Український президент Володимир Зеленський відреагував на "мирний план". Він зазначив, що це був не мирний план Китаю, це була не резолюція і не декларація, це не інфраструктура для чогось. За його словами, що Китай показав свої думки щодо цього. Він зазначив, що є дуже непоганим, що Китай почав говорити про Україну – питання, що йде за словами.
- Нещодавно КНР опублікувала звіт, у якому зроблено висновок, що бойові дії в Україні закінчаться влітку цього року. Експерти вважають, що економіки Росії та Україні будуть виснажені і країни не зможуть продовжувати вести бойові дії восени.
- Водночас у Китаї зазначили, що Росія "візьме гору". У ЗМІ наголошують, що такий висновок – спроба догодити керівництву компартії, яке схиляється до Москви.