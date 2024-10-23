Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он объяснил, почему Пекину выгодно участие КНДР в войне против Украины на стороне России и как Си Цзиньпин может воспользоваться этим.

Стоит внимания Западу стоит объединиться: почему Россия и Китай так стремятся расширить БРИКС

Как Китай переиграл ситуацию в свою пользу

Поговаривают, что Китаю невыгодно, чтобы Россия усиливала сотрудничество с КНДР. Однако такие утверждения могут быть ошибочными. Ведь сейчас Владимир Путин и Ким Чен Ын фактически проверяют на прочность будущего врага Китая в вооруженном противостоянии – Соединенные Штаты Америки и европейские страны.

Поэтому вполне возможно, что Си Цзиньпину нравится, когда два его вассала объединились и "штурмуют" страны Европейского Союза,

– отметил Тизенгаузен.

По его словам, Китай сейчас очень комфортно чувствует себя, потому что Россия слабая и ресурсная. Ким Чен Ын кошмарит Южную Корею и ее союзников, в частности Соединенные Штаты.

Важно! После того, как появились доказательства участия северокорейцев в войне в Украине на стороне России, Южная Корея заявила, что может прислать в Украину военных, офицеров разведки и экспертов по тактике противника, которые специализируются на Северной Корее.

В то же время Пекин перебирает под свой зонтик Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан и другие страны так называемого Таможенного союза.

Все они уже вышли из российской орбиты и Китай их к себе принял,

– отметил политтехнолог.

Напомним, что китайский лидер Си Цзиньпин приедет на саммит БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября. Для страны-агрессора эта встреча крайне важна, ведь Путин хочет показать, что Запад не сможет изолировать Россию после начала вторжения в Украину.

Заметим, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов считает, что Си Цзиньпин едет на саммит БРИКС исключительного для того, чтобы подчеркнуть влияние Китая в регионе и построить новый биполярный мир.