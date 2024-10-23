Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він пояснив, чому Пекіну вигідна участь КНДР у війні проти України на боці Росії та як Сі Цзіньпін може скористатися цим.

Варте уваги Заходу варто єднатись: чому Росія та Китай так прагнуть розширити БРІКС

Як Китай переграв ситуацію на свою користь

Подейкують, що Китаю невигідно, щоб Росія посилювала співпрацю з КНДР. Однак такі твердження можуть бути хибними. Адже зараз Владімір Путін й Кім Чен Ин фактично перевіряють на міцність майбутнього ворога Китаю в збройному протистоянні – Сполучені Штати Америки та європейські країни.

Тож цілком можливо, що Сі Цзіньпіну подобається, коли два його васали об'єднались й "штурмують" країни Європейського Союзу,

– зазначив Тизенгаузен.

За його словами, Китай зараз дуже комфортно почувається, тому що Росія слабка й ресурсна. Кім Чен Ин кошмарить Південну Корею та її союзників, зокрема Сполучені Штати.

Важливо! Після того, як з'явилися докази участі північнокорейців у війні в Україні на боці Росії, Південна Корея заявила, що може надіслати в Україну військових, офіцерів розвідки й експертів з тактики противника, які спеціалізуються на Північній Кореї.

Водночас Пекін перебирає під свою парасольку Туркменістан, Казахстан, Киргизстан та інші країни так званого Митного союзу.

Усі вони вже вийшли з російської орбіти й Китай їх до себе прийняв,

– наголосив політтехнолог.

Нагадаємо, що китайський лідер Сі Цзіньпін приїде на саміт БРІКС, який відбудеться в Казані з 22 по 24 жовтня. Для країни-агресора ця зустріч вкрай важлива, адже Путін хоче показати, що Захід не зможе ізолювати Росію після початку вторгнення в Україну.

Зауважимо, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов вважає, що Сі Цзіньпін їде на саміт БРІКС виключного для того, щоб підкреслити вплив Китаю в регіоні та побудувати новий біполярний світ.