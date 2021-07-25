Сотрудничество Украины с Китаем, жуткие последствия непогоды – видео недели

Алексей Арестович заявил, якобы Украина может изменить свой геополитический вектор с Запада на Восток. В МИД это уже опровергли. Территорию страны накрыла непогода. Сильные дожди с грозами и градом превратили улицы украинских городов в реки.

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Изменения в геополитическом векторе

По мнению экспертов, заявление Алексея Арестовича, а также его опровержение в Министерстве иностранных дел, может расцениваться на Западе как блеф. На данный момент удачную позицию сотрудничества с Китаем следует разрабатывать, ведь не сотрудничать с Поднебесной было бы нелогично.

Последствия сотрудничества Украины с Китаем: смотрите видео

Непогода в Украине

В украинских городах из-за непогоды массово падали деревья, автомобили буквально плавали по затопленным улицам, а дома оставались без электроснабжения. В Одессе всего за 4 часа выпала 2-месячная норма осадков. Кроме того, в результате непогоды несколько украинцев погибли.

Ужасная непогода накрыла Украину: смотрите видео

Очередной рекорд COVID-19

В Индонезии из-за штамма коронавируса Дельта за сутки умерли больше тысячи человек. Ежедневно там фиксируют примерно 40 тысяч новых случаев инфицирования болезнью. Самая плохая ситуация на островах Ява и Бали.

Коронавирус снова накрыл Индонезию: смотрите видео

Наследие от Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель занимала эту должность 16 лет. За время ее работы Германия получила лидерскую позицию в Евросоюзе, столкнулась с кризисом беженцев и экономической войной с США. Уже 26 сентября в стране проведут выборы, где выберут в том числе и нового канцлера.

Что Ангела Меркель оставит следующему канцлеру: смотрите видео

Нереформирование СБУ

В Верховной Раде начались каникулы до сентября 2021 года. Однако депутаты так и не приняли законопроект о реформе Службы безопасности Украины. Катализатором старта документа стало покушение на убийство генерала спецслужбы Андрея Наумова.

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