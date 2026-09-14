Об этом сообщают источники издания "Украинская правда" в правоохранительных органах.
Как подозреваемого в причастности к делу выпустили из-под стражи?
Подозреваемый руководитель одного из подразделений обеспечения спецслужбы покинул следственный изолятор на прошлой неделе. Решение о возможности внесения денежного залога ранее принял Печерский районный суд Киева.
Следователи Государственного бюро расследований и Офиса Генерального прокурора обвиняют фигуранта в умышленном неисполнении служебных обязанностей в условиях военного положения. Чиновник отвечал за обустройство и функционирование объекта вблизи жилой застройки.
Нарушение правил безопасности и последствия атаки
Следствие установило, что взрывоопасные предметы хранились в помещении бывшего овощехранилища, которое не имело необходимого паспорта и не соответствовало требованиям безопасности. Склад располагался менее чем в 100 метрах от жилых домов без соблюдения норм относительно предельного количества и рассредоточения снарядов.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Вечером 28 августа 2026 года российские беспилотники нанесли удар по объекту, вызвав мощную вторичную детонацию. Взрывная волна и пожар уничтожили пансионат для пожилых людей, 14 многоквартирных и 191 частный дом, а ранения получили 21 человек, в том числе дети и спасатели.
Среди 35 жертв был и глава Дмитровской общины Тарас Дидич. Он одним из первых прибыл на место взрывов, чтобы помочь жителям.
Расследование обстоятельств трагедии
В настоящее время в рамках уголовного производства проводятся взрывотехнические и пожарно-технические экспертизы для выяснения всех обстоятельств взрыва. Правоохранители также проверяют состояние противовоздушного прикрытия объекта и круг других лиц, причастных к принятию решений.
Как уже сообщалось на нашем сайте, подозрение должностному лицу СБУ было предъявлено после проведения первоочередных следственных действий на месте взрыва.