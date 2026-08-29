Тарас Дидич непрерывно возглавлял общину более трех десятилетий – еще с 1994 года. Он прекрасно знал каждое село и каждую улицу в своем районе и жил проблемами местных жителей.

Чиновник оставался со своими людьми и в самые тяжелые моменты войны. Он не покинул общину во время российской оккупации Киевской области, продолжая поддерживать земляков и удерживать контроль в самый страшный период.

Более 30 лет, с 1994 года, Тарас Тарасович возглавлял общину, жил ее проблемами и знал каждую улицу и каждое село. Он всегда оставался со своими людьми. Не бросил их и во время российской оккупации – был на месте, поддерживал и помогал, держал общину в один из самых страшных периодов,

– Николай Калашник, министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.