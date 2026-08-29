Про це повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Що відомо про Тараса Дідича?

Тарас Дідич безперервно очолював громаду понад три десятиліття – ще з 1994 року.

Вночі він виїхав на місце нічного російського обстрілу, щоб допомогти людям і сам загинув.

Знав його як сильного і небайдужого керівника, якому довіряла громада. Добре пам’ятаю нашу зустріч 3 березня 2022 року на Житомирській трасі біля "Мегамаркету". Я тоді віз продукти до частково окупованої Бучі, а Тарас Тарасович – до Дмитрівської громади. У ті дні кожен із нас робив усе, що міг, для своїх людей,

– написав Федорук.

Колеги та знайомі пригадують, що він чудово знав кожне село та кожну вулицю у своєму районі та жив потребами місцевих мешканців.

Понад 30 років, із 1994-го, Тарас Тарасович очолював громаду, жив її проблемами та знав кожну вулицю і кожне село. Він завжди залишався зі своїми людьми. Не покинув їх і під час російської окупації – був на місці, підтримував і допомагав, тримав громаду в один із найстрашніших періодів,

– написав міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

Нагадаємо, що на руках росіян також вбивство Гостомельського селищного голову Юрія Прилипка. А ще вони закатували старосту Мотижина Ольгу Сухенко разом із чоловіком і сином.