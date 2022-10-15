Сотрудники ФСБ и ЧВК "Вагнера" сбегают из России: несколько попросили убежище во Франции, – СМИ

Обострение ситуации внутри России заставляет крыс буквально убегать с корабля. Так, во Франции убежище стали просить сотрудники ФСБ, а также ЧВК "Вагнера".

Об этом рассказал глава проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Он отметил, что сейчас сотрудники ФСБ, а также находящиеся во Франции бойцы ЧВК "Вагнера" дают показания. Они помогут более эффективно заниматься международным расследованием военных преступлений, которые совершает в Украине Россия.

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Убегают люди Пригожина и ФСБ

По данным Осечкина, уже по меньшей мере несколько россиян выбрались за пределы страны. Они не только убежали от возможных расправ, но и помогают международному сообществу наказать страну-агрессорку за полномасштабное вторжение. Он отметил, что один человек причастен к работе штаба и команды "повара" Путина Пригожина. А что касается второй, то это сотрудница ФСБ.

Они свидетельствуют о военных преступлениях. Известно, что на основе их слов уже готовится материал одного из крупных западных телеканалов. В нем расскажут:

о создании ЧПК "Вагнера" при Минобороны России и ГРУ;

также журналисты с помощью источника продемонстрируют, как государство финансировало и обеспечивало НДС;

и прольют свет на то, как ЧПК "Вагнера" занималась диверсией в Луганской области.

Планируют пролить свет на полномасштабное вторжение

Не менее важную информацию располагает сотрудником ФСБ. Она связана с документооборотом ведомства. Соответствующую информацию обещают скоро опубликовать в несколько этапов. Она касается как самого полномасштабного вторжения в Украину, так и ситуации внутри департамента контрразведки и Минобороны.

Осечкин добавил, что за последние несколько месяцев в одну из стран ЕС прилетела председатель одного из судов. Она свидетельствует о поглощении независимой судебной системы и покорении судей ФСБ, а также администрацией Путина. Таким образом, судебная система превратилась в инструмент принятия "трафаретных решений", указания о которых поступают от кураторов сверху.

Напомним, что накануне в Херсонской области российские мобилизованные пошли на радикальный шаг. Они убили своего командира, ведь он мешал сдаться в плен.

После этого "мобики" передали оружие ВСУ и отправились в лагерь для военнопленных. Отметим, что они не были подготовлены и достаточно снаряжены. А на фронте получили четкое указание: стоять до конца. Как вы понимаете, выполнять его, рискуя собственными жизнями, они не захотели.

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