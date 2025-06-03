Принудительно мобилизовали мужчину: в Ровенской области ГБР сообщило о подозрении работникам ТЦК
- В Ровенской области ГБР сообщило о подозрении офицеру и двум военнослужащим, которые принудительно мобилизовали мужчину, удерживали его и били.
- Пострадавший получил легкие телесные повреждения, подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.
На Ровенщине сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении офицеру и двум военнослужащим Дубенского районного ТЦК. Они принудительно мобилизовали мужчину, силой его удерживали и избивали.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.
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В чем подозревают сотрудников ТЦК
По данным следствия, 21 февраля 2025 года во время мобилизационных мероприятий в селе Иванне Дубенского района сотрудники ТЦК и СП заметили мужчину, который ехал на велосипеде. Они применили к нему слезоточивый газ и силой затянули в служебный автомобиль.
Пострадавший имел при себе сигнальный пистолет, из которого произвел выстрел в воздух, когда пытался позвать на помощь. В ответ двое военнослужащих решили его "наказать" – они повалили мужчину на землю и нанесли многочисленные удары по голове и туловищу.
Как следствие, он получил легкие телесные повреждения.
Под физическим давлением мужчина сообщил свои анкетные данные и был насильно доставлен в ТЦК. При этом еще в 2019 году его признали непригодным к военной службе в мирное время. Военно-врачебная комиссия эти данные во внимание не приняла, поэтому сейчас мужчина мобилизован в одну из воинских частей Ровенской области,
– рассказали в ГБР.
По результатам досудебного расследования офицеру и двум военнослужащим Дубенского районного ТЦК сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы человека с применением физического насилия, совершенном группой лиц без предварительного сговора.
Кроме того, двое из подозреваемых также обвиняются в пытках с целью принуждения или наказания потерпевшего, что также было совершено группой лиц без предварительного сговора.
В случае доказательства вины каждому из них грозит до 6 лет лишения свободы.