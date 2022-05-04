Сотрудники ВПК оккупанта жалуются на низкую зарплату и массовые увольнения

Профсоюзы гражданского персонала оборонно-промышленного комплекса России жалуются на плохие условия труда. Из-за санкций работники этого сектора испытали сокращение заработных плат и увольнения.

Проблемы в российском ВПК

В ведомстве сообщают, что вооруженные силы РФ сокращают гражданский персонал из-за нехватки соответствующего финансового обеспечения.

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С таким письмом к премьер-министру России Михаилу Мишустину обратились профсоюзные организации гражданского персонала ВС РФ по Сибирскому региону.

Работники военно-промышленного комплекса жалуются на крайне низкую оплату труда, при том, что в течение значительного времени индексация вообще не происходила.

Процесс снижения укомплектованности воинских частей и учреждений гражданским персоналом имеет устойчивый характер,

– утверждают авторы письма.

По их словам, из-за этого происходит массовое увольнение квалифицированных сотрудников. Это уже не первое обращение профсоюзов РФ относительно негативных последствий международных санкций для российского военно-промышленного комплекса.

Но официально профсоюз ВС РФ по Сибирскому региону горячо поддерживает войну России против Украины и устраивает пропагандистские мероприятия. При этом не замечает связь между введенными санкциями из-за вторжения и несостоятельности бюджета российских оккупантов финансировать их работу.

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