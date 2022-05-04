Проблеми в російському ВПК

У відомстві повідомляють, що збройні сили РФ скорочують цивільний персонал через брак відповідного фінансового забезпечення.

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З таким листом звернулись до прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна профспілкова організація цивільного персоналу ЗС РФ по Сибірському регіону.

Працівники військово-промислового комплексу скаржаться на вкрай низьку оплату праці, при тому що протягом значного часу індексація взагалі не відбувалася.

Процес зниження укомплектованості військових частин та установ цивільним персоналом має стійкий характер,

– стверджують автори листа.

За їхніми словами, через це відбувається масове звільнення кваліфікованих співробітників. Це вже не перше таке звернення профспілок РФ щодо негативних наслідків міжнародних санкцій для російського військово-промислового комплексу.

Але офіційно профспілка ЗС РФ по Сибірському регіону палко підтримую війну Росії проти України та влаштовує пропагандистські заходи. При цьому не помічає зв'язок між введеними санкціями через вторгнення та неспроможністю бюджету російських окупантів фінансувати їхню роботу.

Останні повідомлення української розвідки про війну

За даними української розвідки, окупантам обіцяють, що термін так званої "спеціальної воєнної операції" визначено до вересня 2022 року. Що буде після цього – поки невідомо.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Путін не прийняв ще остаточне рішення щодо питання включення території окупованих раніше окремих районів Донецької та Луганської областей до складу Росії.

В Кремлі планували до 9 травня захопити Донецьку та Луганську області, але їм це не вдається. Тому в цей день в Росії планують оголосити відкриту мобілізацію.

Росіяни хочуть організувати в тимчасово окупованому Херсоні нову фейкову квазіреспубліку. Мають 2 божевільних плани щодо цього, які охоплюють не лише Херсонщину, а й інші південні та східні області.

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