О подробностях рассказали в 7-м корпусе ДШВ.

Что известно об ударах

Украинские военные в районе населенного пункта Пологи разрушили мосты, которые россияне использовали для перемещения личного состава, тяжелой техники и боеприпасов для обеспечения наступательных действий в направлении Орехова

В результате ударов на этом участке фронта логистика оккупантов существенно затруднена.

В настоящее время возможности российских подразделений по переброске сил и материально-техническому обеспечению ограничены.

Также снижение логистического потенциала на маршрутах, которые использовались для перемещения крупногабаритной техники, вынудило противника активнее применять мототехнику. Такие группы более уязвимы для украинских средств поражения,

– сообщили в ДШВ.

Удары по мостам: смотрите видео

К слову, на днях ВСУ разгромили российские "Грады" на трассе Гуляйполе – Пологи. Указанная автодорога расположена примерно в 15 километрах от линии боевого столкновения.

Эта операция также существенно затруднила наступательные действия и снабжение противника на Гуляйпольском направлении.