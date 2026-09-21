Про деталі розповіли у 7 корпусі ДШВ.

Що відомо про удари

Українські військові у районі населеного пункту Пологи зруйнували мости, які росіяни використовували для переміщення особового складу, важкої техніки та боєприпасів для забезпечення наступальних дій у напрямку Оріхова

Унаслідок ударів на цій ділянці фронту логістика окупантів суттєво ускладнена.

Наразі можливості російських підрозділів із перекидання сил і матеріально-технічного забезпечення обмежені.

Також зниження логістичної спроможності на маршрутах, які використовувалися для переміщення великогабаритної техніки, змусило противника активніше застосовувати мототехніку. Такі групи є більш уразливими для українських засобів ураження,

– розповіли у ДШВ.

Удари по мостах: дивіться відео

До слова, днями ЗСУ розгромили російські "Гради" на трасі Гуляйполе – Пологи. Зазначений автошлях розташований приблизно за 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Ця операція теж суттєво ускладнила наступальні дії та постачання противника на Гуляйпільському напрямку.