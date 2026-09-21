Про деталі розповіли у 7 корпусі ДШВ.
Що відомо про удари
Українські військові у районі населеного пункту Пологи зруйнували мости, які росіяни використовували для переміщення особового складу, важкої техніки та боєприпасів для забезпечення наступальних дій у напрямку Оріхова
Унаслідок ударів на цій ділянці фронту логістика окупантів суттєво ускладнена.
Наразі можливості російських підрозділів із перекидання сил і матеріально-технічного забезпечення обмежені.
Також зниження логістичної спроможності на маршрутах, які використовувалися для переміщення великогабаритної техніки, змусило противника активніше застосовувати мототехніку. Такі групи є більш уразливими для українських засобів ураження,
– розповіли у ДШВ.
Удари по мостах: дивіться відео
До слова, днями ЗСУ розгромили російські "Гради" на трасі Гуляйполе – Пологи. Зазначений автошлях розташований приблизно за 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
Ця операція теж суттєво ускладнила наступальні дії та постачання противника на Гуляйпільському напрямку.