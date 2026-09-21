Силы обороны разрушили мосты на Гуляйпольском направлении, которые Россия использовала для наступления
Силы обороны Украины нанесли авиаудары по мостам на Запорожьи. В частности, это затруднило логистику оккупантов на Гуляйпольском направлении.
О подробностях рассказали в 7-м корпусе ДШВ.
Что известно об ударах
Украинские военные в районе населенного пункта Пологи разрушили мосты, которые россияне использовали для перемещения личного состава, тяжелой техники и боеприпасов для обеспечения наступательных действий в направлении Орехова
В результате ударов на этом участке фронта логистика оккупантов существенно затруднена.
В настоящее время возможности российских подразделений по переброске сил и материально-техническому обеспечению ограничены.
Также снижение логистического потенциала на маршрутах, которые использовались для перемещения крупногабаритной техники, вынудило противника активнее применять мототехнику. Такие группы более уязвимы для украинских средств поражения,
– сообщили в ДШВ.
Удары по мостам: смотрите видео
К слову, на днях ВСУ разгромили российские "Грады" на трассе Гуляйполе – Пологи. Указанная автодорога расположена примерно в 15 километрах от линии боевого столкновения.
Эта операция также существенно затруднила наступательные действия и снабжение противника на Гуляйпольском направлении.