Об этом сообщил телеграм-канал "Николаевский Ванек", пожар в этом районе подтвердил ресурс NASA FIRMS.

Что известно об ударе по логистическому хабу?

К операции были привлечены авиация Воздушных сил Украины и ударные беспилотники. Вместе с ними по вражескому объекту работали подразделения Lasar’s Group Национальной гвардии и 34-й центр беспилотных систем Venom Военно-морских сил.

Основной целью стал большой полуподземный логистический комплекс оккупантов, где были размещены защищенные командные пункты, склады боеприпасов, вооружения и другого материально-технического обеспечения. По предварительным данным, в результате ударов российская армия понесла потери среди личного состава.

Пожар, возникший после атаки, охватил район села Ставки в Херсонской области, недалеко от оккупированного Армянска, и по состоянию на утро продолжался.

Анализ спутниковых снимков свидетельствует, что на территории бывшего рыбопитомника российские военные обустроили мощный укрепленный район с сетью окопов, капониров, подземных сооружений и специальным подъездом для военной техники. Именно этот комплекс использовался в качестве одного из важных логистических узлов оккупационных сил.

Последствия ударов: смотрите снимки со спутников сервисов MAXAR и NASA FIRMS

Отметим также другие результаты работы украинских воинов. В ночь на 13 июля СБУ провела масштабную спецоперацию, одновременно нанеся удары по ряду военных и логистических объектов в России и оккупированном Крыму.

Под ударами оказались два патрульных катера "Мангуст", ангары с техникой на авиабазе "Багерово", три российских РЛС, четыре автомобильных парома в Керчи и порту "Кавказ", резервуары нефтетерминала, железнодорожный эшелон с цистернами, а также нефтебаза в Ставропольском крае, расположенная примерно в 600 километрах от украинской границы.