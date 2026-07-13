Про таке повідомив телеграм-канал "Николаевский Ванёк", пожежу у цьому районі підтвердив ресурс NASA FIRMS.

Що відомо про удар по логістичному хабу?

До операції залучили авіацію Повітряних сил України та ударні безпілотники. Разом із ними по ворожому об'єкту працювали підрозділи Lasar’s Group Нацгвардії та 34-й центр безпілотних систем Venom Військово-морських сил.

Основною ціллю став великий напівпідземний логістичний комплекс окупантів, де були розміщені захищені командні пункти, склади боєприпасів, озброєння та іншого матеріально-технічного забезпечення. За попередніми даними, внаслідок ударів російська армія зазнала втрат серед особового складу.

Пожежа, що виникла після атаки, охопила район села Ставки на Херсонщині, неподалік від окупованого Армянська, і станом на ранок тривала.

Аналіз супутникових знімків свідчить, що на території колишнього риборозплідника російські військові облаштували потужний укріплений район із мережею окопів, капонірів, підземних споруд і спеціальним заїздом для військової техніки. Саме цей комплекс використовувався як один із важливих логістичних вузлів окупаційних сил.

Наслідки уражень: дивіться знімки з супутників сервісів MAXAR та NASA FIRMS

Зауважимо також інші результати роботи українських воїнів. У ніч проти 13 липня СБУ здійснила масштабну спецоперацію, одночасно завдавши ударів по низці військових і логістичних об'єктів у Росії та окупованому Криму.

Під ударами опинилися два патрульні катери "Мангуст", ангари з технікою на авіабазі "Багерове", три російські РЛС, чотири автомобільні пороми в Керчі та порту "Кавказ", резервуари нафтотерміналу, залізничний ешелон із цистернами, а також нафтобаза у Ставропольському краї, розташована приблизно за 600 кілометрів від українського кордону.