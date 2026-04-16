Это продолжается с января: офицер ВСУ назвал главное изменение на фронте

Ныне ситуация на фронте, в частности на Александровском направлении, остается напряженной, но тактическая инициатива несколько месяцев на стороне СОУ. Наступательная операция продолжается с конца января, за это время удалось восстановить контроль над 480 квадратными километрами (освободить 12 населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей).

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер отделения коммуникаций 148 ОАБр 8 корпуса ДШВ Сергей Колесниченко, указав на то, что активные боевые действия продолжаются непрерывно.

Смотрите также Впервые после Авдеевки враг уперся: Андрющенко раскрыл, какие проблемы на фронте ему создали ВСУ

О тактике врага и основном оружии, которое он использует

Сегодня украинские военные подразделения проводят наступательные действия, закрепляются и последовательно улучшают свое тактическое положение. Противник применяет малые штурмовые группы под прикрытием FPV-дронов и артиллерии. Периодически враг осуществляет контратаки, но, как отметил офицер отделения коммуникаций 148 ОАБр 8 корпуса ДШВ, эти действия не имеют системного характера. Поэтому не позволяют оккупантам перехватить инициативу.

Противник не имеет достаточных ресурсов для масштабного развития успеха. СОУ удерживают инициативу, формируют условия для дальнейшего продвижения вперед,

– озвучил Колесниченко.

Офицер отделения коммуникаций 148 ОАБр 8 корпуса ДШВ сообщил, что за последние несколько месяцев ситуация на поле боя несколько изменилась. Ведь тактическая инициатива – в руках украинских защитников. Однако оснований утверждать, что давление со стороны российских войск уменьшилось – нет. В то же время изменился характер их действий.

Россияне движутся пехотными группами по несколько человек, активно применяют беспилотные системы, артиллерию. Поведение оккупантов направлено, по словам Колесниченко, на истощение СОУ. Однако он заверил, что ситуация на Александровском направлении остается контролируемой.

"Что касается средств поражения, противник больше всего применяет беспилотники, прежде всего FPV-дроны, как инструмент постоянного огневого воздействия. Также интенсивно использует артиллерию, которая работает по украинским позициям и логистическим маршрутам. Кроме того, мы фиксируем применение КАБов для ударов по глубине боевых порядков СОУ", – рассказал Колесниченко.

Что касается тактики ведения боевых действий российской армии, она, как отметил офицер отделения коммуникаций 148 ОАБр 8 корпуса ДШВ, предусматривает движение малых пехотных групп, которые осуществляют попытки продвигаться с последующим закреплением на позициях. Вместе с тем враг наращивает интенсивность огневого воздействия, стремясь истощить украинские подразделения.

Подытоживая, Колесниченко добавил, что уровень подготовки российских солдат является неоднородным. Фиксируется привлечение личного состава с ограниченными навыками, без надлежащего боевого опыта. Это, по его словам, связано с постоянными потерями и необходимостью регулярно и быстро их пополнять.

Среди новой живой силы наблюдаются вчерашние студенты, которые подписали контракт с минобороны России и отправились воевать. Однако противник имеет отдельные подразделения, которые обучены и действуют более слаженно.

Какая ситуация на фронте: последние новости