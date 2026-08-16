СОУ нанесли удар по предприятию "Комбинат Каменский" в России и подтвердили ряд других атак

Бойцы Сил обороны Украины в ночь на 16 августа нанесли удар по важному предприятию военно-промышленного комплекса страны-агрессора. Речь идет о "Комбинате Каменский" в Ростовской области России.

Там вспыхнул пожар. Об успешной атаке сообщили в Генштабе ВСУ и предоставили информацию о других результативных операциях.

Что известно о поражении вражеских объектов?

"Комбинат Каменский" – предприятие российского оборонно-промышленного комплекса, специализирующееся на производстве твердого ракетного топлива.

Его продукцию используют в боеприпасах для РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также в ракетных и авиационных системах. Предприятие напрямую обеспечивает потребности российских вооруженных сил.

Кроме того, по результатам анализа новых данных подтверждена остановка работы ООО "Запсибнефтехим" в Тобольске после поражения 10 августа Центральной газофракционирующей установки №1.

Справка. "Запсибнефтехим" является одним из крупнейших нефтехимических предприятий России, который перерабатывает углеводородное сырье и производит полимеры и другую нефтехимическую продукцию. Комплекс имеет немаловажное значение для российской нефтехимической отрасли и нужд военно-промышленного комплекса.

Также подтверждено поражение 11 августа ряда установок ПАО "Орскнефтеоргсинтез" в Орске Оренбургской области. Среди них – установка гидрокрекинга, несколько установок первичной переработки нефти и установка вторичной перегонки легких нефтяных фракций. Важно, что "Орскнефтеоргсинтез" производит бензин, дизельное и авиационное горючее, мазут и другую продукцию, в том числе для нужд российских военных и оборонной промышленности.

В Генштабе подчеркнули, что работа по ключевым военным и военно-промышленным целям противника продолжается. "Продолжение следует", - коротко резюмировали в ведомстве.

Следует упомянуть и другие результаты работы украинских военных, проведенной в течение ночи 16 августа. Одной из главных целей стал район дислокации ракетного подразделения России в Резервном в оккупированном Крыму.

В Запорожье украинские военные поразили железнодорожный мост близ Светлодолинского, который россияне использовали для опрокидывания войск и обеспечения логистики. Еще одним объектом удара стали склады боеприпасов и материально-технических средств российских войск в районе Карловки Донецкой области.